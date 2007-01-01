В Калужской области горит склад пластмассовых изделий

В Ворсино в субботу, 24 августа, загорелись помещения производства пластиковых труб.

Площадь возгорания превышает 400 квадратных метров. Пожарным командам удалось локализовать возгорание, не позволить огню переместиться на административные здания, расположенные рядом.

На помощь пожарным прибывают расчеты из Обнинска, Боровска и Жукова.

О причинах возгорания не сообщается.

Очевидцы в социальных сетях выкладывают многочисленные фото и видео огромного столба дыма над складами.

Пожарные смогли отстоять административное и производственные здания, не допустили распространения огня.