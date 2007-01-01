В Калужской области грузовик отправил легковой автомобиль в кювет
Авария произошла вечером в пятницу, 23 августа, в Мещовском районе.
Сообщение о ДТП на 216 километре автодороги М-3 «Украина» поступило в 19 часов 41 минуту.
Грузовой автомобиль «Ивеко» столкнулся с легковым «Рено». От удара легковушку выбросило в кювет.
По сообщению регионального МЧС, в результате аварии есть пострадавшие, им оказала помощь бригада скорой медицинской помощи.
Лента комментариев
wolkmart
Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы....
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