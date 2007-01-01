В Калужской области грузовик отправил легковой автомобиль в кювет

Авария произошла вечером в пятницу, 23 августа, в Мещовском районе.

Сообщение о ДТП на 216 километре автодороги М-3 «Украина» поступило в 19 часов 41 минуту.

Грузовой автомобиль «Ивеко» столкнулся с легковым «Рено». От удара легковушку выбросило в кювет.

По сообщению регионального МЧС, в результате аварии есть пострадавшие, им оказала помощь бригада скорой медицинской помощи.