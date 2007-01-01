Директор строительной организации затянул срок ремонта дороги на улице Огарева

Его оштрафовали на 1,6 миллиона рублей.

Договор на выполнение работ по ремонту дороги на улице Огарева заключили еще в октябре 2023 года. Их должны были завершить к 1 июля 2024 года. Из-за неполного объема выполнения ремонта, стоимостью в 51 миллион рублей, прокуратура Калужской области возбудила дело об административном нарушении в отношении директора строительной организации. Мужчина должен будет выплатить 1,6 миллиона рублей. Теперь ремонт будет находиться под контролем надзорного ведомства.