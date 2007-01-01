Директор строительной организации затянул срок ремонта дороги на улице Огарева
Договор на выполнение работ по ремонту дороги на улице Огарева заключили еще в октябре 2023 года. Их должны были завершить к 1 июля 2024 года. Из-за неполного объема выполнения ремонта, стоимостью в 51 миллион рублей, прокуратура Калужской области возбудила дело об административном нарушении в отношении директора строительной организации. Мужчина должен будет выплатить 1,6 миллиона рублей. Теперь ремонт будет находиться под контролем надзорного ведомства.
Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы....