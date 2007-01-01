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Директор строительной организации затянул срок ремонта дороги на улице Огарева

Его оштрафовали на 1,6 миллиона рублей.
Софья Фирсова
16:22 сегодня
0 322
Пресс-служба прокуратуры Калужской области
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Договор на выполнение работ по ремонту дороги на улице Огарева заключили еще в октябре 2023 года. Их должны были завершить к 1 июля 2024 года. Из-за неполного объема выполнения ремонта, стоимостью в 51 миллион рублей, прокуратура Калужской области возбудила дело об административном нарушении в отношении директора строительной организации. Мужчина должен будет выплатить 1,6 миллиона рублей. Теперь ремонт будет находиться под контролем надзорного ведомства.

 

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Лента комментариев
дядя саша 1

Может лучше было бы потраченные деньги бойцам отправить?

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2 2328
VGA

На... Зачем?

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mason

Да и девки раньше были красивее 🙂

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16:38 22.08
1 249
4еловек

А перекройте себе горло

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2 1913
Белый Орёл

А перекройте себе горло

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ajax

Предварительно, в среду, 21 августа...

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22:42 21.08
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Александр Щербаков

было дело они там даже буфер из автомобильных покрышек ставили.

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14:33 21.08
4 3787
mrTJohn

Может, надо уже какой-нибудь щадящий забор там поставить, чтоб не в смятку?

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В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:07 21.08
4 3787
mrTJohn

С завидной регулярностью ФСИНовский забор сносят. Крутой спуск и поворот в конце на 90 грд. не каждый гонщик осилит. Особенно в период, когда вода, что стекает со всей Н.Козинской, в конце подмерзает.

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В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:06 21.08
4 3787
wolkmart

Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы.

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