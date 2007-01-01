Стали известны подробности задержания работников из Северной Кореи на швейной фабрике в Калужской области

Ранее мы сообщали, что на одном из предприятий нашего региона по непонятным причинам задержали иностранных работников.

Подробности истории рассказали в телеграм-канале "Царьград". Выяснилось, что рейд произошел в июне. Кореянкам велели немедленно прекратить работу и собрали всех в пустом цехе. После этого работниц завели в автобусы. По предварительным данным, после того, как женщины стали возмущаться, кто-то из сотрудников полиции распылил слезоточивый газ.

В цехах фабрики работают более 100 девушек из Северной Кореи. Ранее на производстве никаких нарушений не находили.

По информации "Царьграда" в ситуацию вмешались дипломаты КНДР. Перед работницами извинились и отпустили. Напомним, что причиной странного рейда стал конфликт между посредником, который занимается оформлением иностранцев в России и собственником швейной фабрики.