Стали известны подробности задержания работников из Северной Кореи на швейной фабрике в Калужской области
Ранее мы сообщали, что на одном из предприятий нашего региона по непонятным причинам задержали иностранных работников.
Подробности истории рассказали в телеграм-канале "Царьград". Выяснилось, что рейд произошел в июне. Кореянкам велели немедленно прекратить работу и собрали всех в пустом цехе. После этого работниц завели в автобусы. По предварительным данным, после того, как женщины стали возмущаться, кто-то из сотрудников полиции распылил слезоточивый газ.
В цехах фабрики работают более 100 девушек из Северной Кореи. Ранее на производстве никаких нарушений не находили.
По информации "Царьграда" в ситуацию вмешались дипломаты КНДР. Перед работницами извинились и отпустили. Напомним, что причиной странного рейда стал конфликт между посредником, который занимается оформлением иностранцев в России и собственником швейной фабрики.
Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы....