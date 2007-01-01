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Новость дня Происшествия

Стали известны подробности задержания работников из Северной Кореи на швейной фабрике в Калужской области

Софья Фирсова
14:45 сегодня
0 545
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Ранее мы сообщали, что на одном из предприятий нашего региона по непонятным причинам задержали иностранных работников.

Подробности истории рассказали в телеграм-канале "Царьград". Выяснилось, что рейд произошел в июне. Кореянкам велели немедленно прекратить работу и собрали всех в пустом цехе. После этого работниц завели в автобусы. По предварительным данным, после того, как женщины стали возмущаться, кто-то из сотрудников полиции распылил слезоточивый газ.

В цехах фабрики работают более 100 девушек из Северной Кореи. Ранее на производстве никаких нарушений не находили.

По информации "Царьграда" в ситуацию вмешались дипломаты КНДР. Перед работницами извинились и отпустили. Напомним, что причиной странного рейда стал конфликт между посредником, который занимается оформлением иностранцев в России и собственником швейной фабрики.

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Всего: 0 комментариев
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Лента комментариев
дядя саша 1

Может лучше было бы потраченные деньги бойцам отправить?

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08:58 сегодня
2 2099
VGA

На... Зачем?

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19:55 22.08
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mason

Да и девки раньше были красивее 🙂

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Кольцо площади Победы стало тоньше?
16:38 22.08
1 219
4еловек

А перекройте себе горло

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09:47 22.08
2 1862
Белый Орёл

А перекройте себе горло

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ajax

Предварительно, в среду, 21 августа...

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22:42 21.08
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Александр Щербаков

было дело они там даже буфер из автомобильных покрышек ставили.

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В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:33 21.08
4 3738
mrTJohn

Может, надо уже какой-нибудь щадящий забор там поставить, чтоб не в смятку?

...
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В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:07 21.08
4 3738
mrTJohn

С завидной регулярностью ФСИНовский забор сносят. Крутой спуск и поворот в конце на 90 грд. не каждый гонщик осилит. Особенно в период, когда вода, что стекает со всей Н.Козинской, в конце подмерзает.

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В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:06 21.08
4 3738
wolkmart

Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы.

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