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Главная Новости Происшествия На швейной фабрике в Калужской области задержали работников из Северной Кореи
Новость дня Происшествия

На швейной фабрике в Калужской области задержали работников из Северной Кореи

Причины до сих пор неизвестны.
Софья Фирсова
13:58 сегодня
0 519
Читайте KP40.RU:

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о задержании иностранных работников на одном из предприятий в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее в интернете появились публикации о том, что на швейной фабрике безосновательно задержали работников, которые приехали из Северной Кореи. В них уточняется, что рейд был последствием конфликта собственника производства и руководства организации, которая занималась оформлением документов для иностранцев.

Об итогах процессуальной проверки мы сообщим позже.    

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Лента комментариев
дядя саша 1

Может лучше было бы потраченные деньги бойцам отправить?

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VGA

На... Зачем?

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mason

Да и девки раньше были красивее 🙂

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4еловек

А перекройте себе горло

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Белый Орёл

А перекройте себе горло

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ajax

Предварительно, в среду, 21 августа...

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22:42 21.08
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Александр Щербаков

было дело они там даже буфер из автомобильных покрышек ставили.

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14:33 21.08
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mrTJohn

Может, надо уже какой-нибудь щадящий забор там поставить, чтоб не в смятку?

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В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:07 21.08
4 3738
mrTJohn

С завидной регулярностью ФСИНовский забор сносят. Крутой спуск и поворот в конце на 90 грд. не каждый гонщик осилит. Особенно в период, когда вода, что стекает со всей Н.Козинской, в конце подмерзает.

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В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:06 21.08
4 3738
wolkmart

Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы.

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