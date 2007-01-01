На швейной фабрике в Калужской области задержали работников из Северной Кореи
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о задержании иностранных работников на одном из предприятий в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее в интернете появились публикации о том, что на швейной фабрике безосновательно задержали работников, которые приехали из Северной Кореи. В них уточняется, что рейд был последствием конфликта собственника производства и руководства организации, которая занималась оформлением документов для иностранцев.
Об итогах процессуальной проверки мы сообщим позже.
Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы....