На швейной фабрике в Калужской области задержали работников из Северной Кореи

Причины до сих пор неизвестны.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о задержании иностранных работников на одном из предприятий в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее в интернете появились публикации о том, что на швейной фабрике безосновательно задержали работников, которые приехали из Северной Кореи. В них уточняется, что рейд был последствием конфликта собственника производства и руководства организации, которая занималась оформлением документов для иностранцев.

Об итогах процессуальной проверки мы сообщим позже.