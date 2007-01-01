Полиция предупредила калужан об активизировавшихся мошенниках

Преступники все чаще получают доступ к аккаунтам на «Госуслугах».

Преступники предлагают людям сменить тариф или продлить договор абонентского обслуживания сотовой связи, отправляют на телефон код, который просят сообщить. После этого личные данные пользователей переходят в лапы мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области.

Необходимо помнить о том, что личные данные позволяют преступникам оформлять микрозаймы без ведома их владельца. Также злоумышленники продолжают звонить от имени сотрудников больниц, пенсионного фонда, почтовой службы и многих других.

Никогда не сообщайте коды подтверждений из смс-сообщений незнакомым людям и не вводите их на непроверенных сайтах.