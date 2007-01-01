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Новость дня Происшествия

Полиция предупредила калужан об активизировавшихся мошенниках

Преступники все чаще получают доступ к аккаунтам на «Госуслугах».
Софья Фирсова
13:14 сегодня
0 615
Читайте KP40.RU:

Преступники предлагают людям сменить тариф или продлить договор абонентского обслуживания сотовой связи, отправляют на телефон код, который просят сообщить. После этого личные данные пользователей переходят в лапы мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области.

Необходимо помнить о том, что личные данные позволяют преступникам оформлять микрозаймы без ведома их владельца. Также злоумышленники продолжают звонить от имени сотрудников больниц, пенсионного фонда, почтовой службы и многих других.

Никогда не сообщайте коды подтверждений из смс-сообщений незнакомым людям и не вводите их на непроверенных сайтах.

 

 

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Лента комментариев
дядя саша 1

Может лучше было бы потраченные деньги бойцам отправить?

...
Общество
На въезде в Калугу поднят самый большой в регионе флаг
08:58 сегодня
2 2099
VGA

На... Зачем?

...
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На въезде в Калугу поднят самый большой в регионе флаг
19:55 22.08
2 2099
mason

Да и девки раньше были красивее 🙂

...
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Кольцо площади Победы стало тоньше?
16:38 22.08
1 219
4еловек

А перекройте себе горло

...
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Какие улицы Калуги перекроют на День города
09:47 22.08
2 1862
Белый Орёл

А перекройте себе горло

...
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00:45 22.08
2 1862
ajax

Предварительно, в среду, 21 августа...

...
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В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
22:42 21.08
4 3738
Александр Щербаков

было дело они там даже буфер из автомобильных покрышек ставили.

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:33 21.08
4 3738
mrTJohn

Может, надо уже какой-нибудь щадящий забор там поставить, чтоб не в смятку?

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:07 21.08
4 3738
mrTJohn

С завидной регулярностью ФСИНовский забор сносят. Крутой спуск и поворот в конце на 90 грд. не каждый гонщик осилит. Особенно в период, когда вода, что стекает со всей Н.Козинской, в конце подмерзает.

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:06 21.08
4 3738
wolkmart

Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы.

...
Авто и транспорт
Калужане остались довольны изменениями в автобусах северного направления
12:21 21.08
4 3559
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