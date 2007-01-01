Полиция предупредила калужан об активизировавшихся мошенниках
Преступники предлагают людям сменить тариф или продлить договор абонентского обслуживания сотовой связи, отправляют на телефон код, который просят сообщить. После этого личные данные пользователей переходят в лапы мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области.
Необходимо помнить о том, что личные данные позволяют преступникам оформлять микрозаймы без ведома их владельца. Также злоумышленники продолжают звонить от имени сотрудников больниц, пенсионного фонда, почтовой службы и многих других.
Никогда не сообщайте коды подтверждений из смс-сообщений незнакомым людям и не вводите их на непроверенных сайтах.
Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы....