В Калужской области произошло очередное ДТП с участием спортивного мотоцикла

Около 11 вечера в четверг, 22 августа, в Малоярославце столкнулись легковой автомобиль и кросс-байк.

На ночной улице Московской в Малоярославце не сумели разъехаться «Мазда-2» и кроссовый мотоцикл «Аполло».

По сообщению регионального МЧС в результате аварии есть пострадавший, которому оказали медицинскую помощь сотрудники «Скорой».

Спортивные мотоциклы не в первый раз за эту неделю попадают в сводки происшествий.

В понедельник, 19 августа аналогичная авария произошла на Правобережье Калуги.