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Главная Новости Происшествия В Калужской области произошло очередное ДТП с участием спортивного мотоцикла
Новость дня Происшествия

В Калужской области произошло очередное ДТП с участием спортивного мотоцикла

Около 11 вечера в четверг, 22 августа, в Малоярославце столкнулись легковой автомобиль и кросс-байк.
Владимир Андреев
07:31 сегодня
0 520
Читайте KP40.RU:

На ночной улице Московской в Малоярославце не сумели разъехаться «Мазда-2» и кроссовый мотоцикл «Аполло».

По сообщению регионального МЧС в результате аварии есть пострадавший, которому оказали медицинскую помощь сотрудники «Скорой».

Спортивные мотоциклы не в первый раз за эту неделю попадают в сводки происшествий.

В понедельник, 19 августа аналогичная авария произошла на Правобережье Калуги.

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Лента комментариев
дядя саша 1

Может лучше было бы потраченные деньги бойцам отправить?

...
Общество
На въезде в Калугу поднят самый большой в регионе флаг
08:58 сегодня
2 1769
VGA

На... Зачем?

...
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На въезде в Калугу поднят самый большой в регионе флаг
19:55 22.08
2 1769
mason

Да и девки раньше были красивее 🙂

...
Общее
Кольцо площади Победы стало тоньше?
16:38 22.08
1 172
4еловек

А перекройте себе горло

...
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Какие улицы Калуги перекроют на День города
09:47 22.08
2 1806
Белый Орёл

А перекройте себе горло

...
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Какие улицы Калуги перекроют на День города
00:45 22.08
2 1806
ajax

Предварительно, в среду, 21 августа...

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
22:42 21.08
4 3662
Александр Щербаков

было дело они там даже буфер из автомобильных покрышек ставили.

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:33 21.08
4 3662
mrTJohn

Может, надо уже какой-нибудь щадящий забор там поставить, чтоб не в смятку?

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:07 21.08
4 3662
mrTJohn

С завидной регулярностью ФСИНовский забор сносят. Крутой спуск и поворот в конце на 90 грд. не каждый гонщик осилит. Особенно в период, когда вода, что стекает со всей Н.Козинской, в конце подмерзает.

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:06 21.08
4 3662
wolkmart

Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы.

...
Авто и транспорт
Калужане остались довольны изменениями в автобусах северного направления
12:21 21.08
4 3466
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