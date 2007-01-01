В Калужской области произошло очередное ДТП с участием спортивного мотоцикла
Около 11 вечера в четверг, 22 августа, в Малоярославце столкнулись легковой автомобиль и кросс-байк.
На ночной улице Московской в Малоярославце не сумели разъехаться «Мазда-2» и кроссовый мотоцикл «Аполло».
По сообщению регионального МЧС в результате аварии есть пострадавший, которому оказали медицинскую помощь сотрудники «Скорой».
Спортивные мотоциклы не в первый раз за эту неделю попадают в сводки происшествий.
В понедельник, 19 августа аналогичная авария произошла на Правобережье Калуги.
Лента комментариев
wolkmart
Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы....
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