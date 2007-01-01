После смерти бармена на фестивале в Калужской области возбудили уголовное дело

Причина смерти мужчины устанавливается.

Ранее мы сообщали о смерти бармена Руслана Досаева на фестивале "Сигнал", который проходил в Никола-Ленивце.

Некоторые подробности происшествия сообщили в СУ СК по Калужской области.

-14 августа 2024 года житель Москвы приехал в Дзержинский район, где подрабатывал барменом на фестивале. По окончании мероприятия он остался отдохнуть на территории парка. По версии следствия, в ночь на 20 августа мужчина выпивал алкогольные напитки со своим знакомым, а затем на улице стал инициатором конфликта с посетителями, - отметили в следственном комитете. - В связи с его угрозами в отношении отдыхающих сотрудники охраны совместно с другими мужчинами пресекли эти действия и связали мужчину. На место происшествия была вызвана полиция. Прибывшие сотрудники обнаружили мужчину без признаков жизни.

В данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза, устанавливается наличие телесных повреждений у погибшего. О дальнейших подробностях происшествия мы сообщим позже.