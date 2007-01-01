После смерти бармена на фестивале в Калужской области возбудили уголовное дело
Ранее мы сообщали о смерти бармена Руслана Досаева на фестивале "Сигнал", который проходил в Никола-Ленивце.
Некоторые подробности происшествия сообщили в СУ СК по Калужской области.
-14 августа 2024 года житель Москвы приехал в Дзержинский район, где подрабатывал барменом на фестивале. По окончании мероприятия он остался отдохнуть на территории парка. По версии следствия, в ночь на 20 августа мужчина выпивал алкогольные напитки со своим знакомым, а затем на улице стал инициатором конфликта с посетителями, - отметили в следственном комитете. - В связи с его угрозами в отношении отдыхающих сотрудники охраны совместно с другими мужчинами пресекли эти действия и связали мужчину. На место происшествия была вызвана полиция. Прибывшие сотрудники обнаружили мужчину без признаков жизни.
В данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза, устанавливается наличие телесных повреждений у погибшего. О дальнейших подробностях происшествия мы сообщим позже.
Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы....
Водители тонаров, бетономешалок и проч. - безбашенные! Этот чел на классике ещё лего отделался. Страшно становятся, когда урюки на китайских самосвалах с наращенными бортами и перегрузом несутся с превышением, зачастую - вылезая из полосы. Тоже каждый случай - пограничный: повезёт - не повезёт......
Я недоволен новыми автобусами. Находящиеся на стоянке на ул. Герцена, осуществляют стоянку с работающим двигателем. Замечено, что работают они и 15 минут, и 20, и даже больше часа. Это очень шумно, неэкологично и не экономично. В соцсетях пишут о похожей ситуации на Калуге-1. Горуправа дала ответ: "С автобусами проблем нет. Во время стоянки, чтобы охладить коробку передач, автобус должен некоторое время работать. Это техническая особенность." Во как! Интересно, на ночь их хоть глушат?...