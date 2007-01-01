Бармен внезапно умер на фестивале «Сигнал» в Калужской области

Одни говорят, что он вел себя неадекватно, другие, что всему виной девушка.

Трагическое событие произошло в Никола-Ленивце в ночь с 19 на 20 августа. Там проходил музыкальный фестиваль «Сигнал».

По словам брата погибшего, 34-летнего Руслана Досаева перед смертью связали и избили. Якобы, тот хотел познакомиться с девушкой, но у нее был парень, который затеял драку. На помощь ревнивцу прибежали три человека, они и связали Досаева, после чего тот внезапно скончался. По другой версии, которую обсуждают участники фестиваля, погибший вел себя неадекватно и находился под кайфом. Об этом информирует телеграм-канал Baza.

На скандал уже отреагировала Ксения Собчак.

- Прошу СК обратить внимание на этот случай и начать расследование, - говорит светская львица и журналистка. - И почему все ещё молчит «Сигнал»? Где реакция?

Мы ждем официальный комментарий от следственного комитета по Калужской области.