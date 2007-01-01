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Новость дня Происшествия

Бармен внезапно умер на фестивале «Сигнал» в Калужской области

Одни говорят, что он вел себя неадекватно, другие, что всему виной девушка.
Софья Фирсова
16:49 сегодня
0 380
Фото с личной страницы Руслана Досаева во Вконтакте
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Трагическое событие произошло в Никола-Ленивце в ночь с 19 на 20 августа. Там проходил музыкальный фестиваль «Сигнал».

По словам брата погибшего, 34-летнего Руслана Досаева перед смертью связали и избили. Якобы, тот хотел познакомиться с девушкой, но у нее был парень, который затеял драку. На помощь ревнивцу прибежали три человека, они и связали Досаева, после чего тот внезапно скончался. По другой версии, которую обсуждают участники фестиваля, погибший вел себя неадекватно и находился под кайфом. Об этом информирует телеграм-канал Baza.

На скандал уже отреагировала Ксения Собчак.

- Прошу СК обратить внимание на этот случай и начать расследование, - говорит светская львица и журналистка. - И почему все ещё молчит «Сигнал»? Где реакция?

Мы ждем официальный комментарий от следственного комитета по Калужской области.

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Лента комментариев
Александр Щербаков

было дело они там даже буфер из автомобильных покрышек ставили.

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:33 сегодня
3 1898
mrTJohn

Может, надо уже какой-нибудь щадящий забор там поставить, чтоб не в смятку?

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:07 сегодня
3 1898
mrTJohn

С завидной регулярностью ФСИНовский забор сносят. Крутой спуск и поворот в конце на 90 грд. не каждый гонщик осилит. Особенно в период, когда вода, что стекает со всей Н.Козинской, в конце подмерзает.

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:06 сегодня
3 1898
wolkmart

Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы.

...
Авто и транспорт
Калужане остались довольны изменениями в автобусах северного направления
12:21 сегодня
4 1901
ajax

Какой массовый наплыв гостей, аж из 4-х регионов!))

...
Спорт
Кубок России по стрельбе из лука собрал в Калуге сильнейших стрелков страны
12:13 сегодня
1 333
ajax

Водители тонаров, бетономешалок и проч. - безбашенные! Этот чел на классике ещё лего отделался. Страшно становятся, когда урюки на китайских самосвалах с наращенными бортами и перегрузом несутся с превышением, зачастую - вылезая из полосы. Тоже каждый случай - пограничный: повезёт - не повезёт...

...
Происшествия
В Калужской области многотонный грузовик не поделил дорогу с легковым автомобилем
12:07 сегодня
1 893
Bungee

«Ситроены» в строю

...
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Автокластер разогнал экономику Калужской области до триллиона рублей
11:29 сегодня
2 1605
mrTJohn

А может, это просто инфляция?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Автокластер разогнал экономику Калужской области до триллиона рублей
10:12 сегодня
2 1605
maks17

А где ж торжественное открытие проезда по Синим мостам, так конкретно обещанное к Дню города?

...
Праздники
Опубликована полная афиша Дня города Калуги - 2024
10:04 сегодня
1 5143
sergey_l

Я недоволен новыми автобусами. Находящиеся на стоянке на ул. Герцена, осуществляют стоянку с работающим двигателем. Замечено, что работают они и 15 минут, и 20, и даже больше часа. Это очень шумно, неэкологично и не экономично. В соцсетях пишут о похожей ситуации на Калуге-1. Горуправа дала ответ: "С автобусами проблем нет. Во время стоянки, чтобы охладить коробку передач, автобус должен некоторое время работать. Это техническая особенность." Во как! Интересно, на ночь их хоть глушат?

...
Авто и транспорт
Калужане остались довольны изменениями в автобусах северного направления
20:01 20.08
4 1901
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Музыка и танго: что посетить калужанам в ближайшие дни
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