Бармен внезапно умер на фестивале «Сигнал» в Калужской области
Трагическое событие произошло в Никола-Ленивце в ночь с 19 на 20 августа. Там проходил музыкальный фестиваль «Сигнал».
По словам брата погибшего, 34-летнего Руслана Досаева перед смертью связали и избили. Якобы, тот хотел познакомиться с девушкой, но у нее был парень, который затеял драку. На помощь ревнивцу прибежали три человека, они и связали Досаева, после чего тот внезапно скончался. По другой версии, которую обсуждают участники фестиваля, погибший вел себя неадекватно и находился под кайфом. Об этом информирует телеграм-канал Baza.
На скандал уже отреагировала Ксения Собчак.
- Прошу СК обратить внимание на этот случай и начать расследование, - говорит светская львица и журналистка. - И почему все ещё молчит «Сигнал»? Где реакция?
Мы ждем официальный комментарий от следственного комитета по Калужской области.
Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы....
Водители тонаров, бетономешалок и проч. - безбашенные! Этот чел на классике ещё лего отделался. Страшно становятся, когда урюки на китайских самосвалах с наращенными бортами и перегрузом несутся с превышением, зачастую - вылезая из полосы. Тоже каждый случай - пограничный: повезёт - не повезёт......
Я недоволен новыми автобусами. Находящиеся на стоянке на ул. Герцена, осуществляют стоянку с работающим двигателем. Замечено, что работают они и 15 минут, и 20, и даже больше часа. Это очень шумно, неэкологично и не экономично. В соцсетях пишут о похожей ситуации на Калуге-1. Горуправа дала ответ: "С автобусами проблем нет. Во время стоянки, чтобы охладить коробку передач, автобус должен некоторое время работать. Это техническая особенность." Во как! Интересно, на ночь их хоть глушат?...