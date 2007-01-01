В Калужской области арестовали пьяную гонщицу

В апреле 2024 года жительница Козельского района врезалась в припаркованную машину на своем «Хендае». Инцидент произошел в деревне Прыски. После этого она убежала с места происшествия. Сотрудникам ГИБДД удалось поймать нарушительницу. Судя по внешним признакам, женщина была пьяна, но пройти медицинское освидетельствование она отказалась.

Позже выяснилось, что женщина не впервые садится за руль в нетрезвом виде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Калужской области.

Пьяная езда обошлась нарушительнице в 200 тысяч рублей. Также суд лишил ее прав на три года.

Машину у женщины изъяли. На данный момент приговор в законную силу не вступил.