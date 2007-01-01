В Калужской области арестовали пьяную гонщицу
В апреле 2024 года жительница Козельского района врезалась в припаркованную машину на своем «Хендае». Инцидент произошел в деревне Прыски. После этого она убежала с места происшествия. Сотрудникам ГИБДД удалось поймать нарушительницу. Судя по внешним признакам, женщина была пьяна, но пройти медицинское освидетельствование она отказалась.
Позже выяснилось, что женщина не впервые садится за руль в нетрезвом виде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Калужской области.
Пьяная езда обошлась нарушительнице в 200 тысяч рублей. Также суд лишил ее прав на три года.
Машину у женщины изъяли. На данный момент приговор в законную силу не вступил.
Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы....
Водители тонаров, бетономешалок и проч. - безбашенные! Этот чел на классике ещё лего отделался. Страшно становятся, когда урюки на китайских самосвалах с наращенными бортами и перегрузом несутся с превышением, зачастую - вылезая из полосы. Тоже каждый случай - пограничный: повезёт - не повезёт......
Я недоволен новыми автобусами. Находящиеся на стоянке на ул. Герцена, осуществляют стоянку с работающим двигателем. Замечено, что работают они и 15 минут, и 20, и даже больше часа. Это очень шумно, неэкологично и не экономично. В соцсетях пишут о похожей ситуации на Калуге-1. Горуправа дала ответ: "С автобусами проблем нет. Во время стоянки, чтобы охладить коробку передач, автобус должен некоторое время работать. Это техническая особенность." Во как! Интересно, на ночь их хоть глушат?...