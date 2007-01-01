В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом

У здания ФСИН в Калуге погиб водитель грузовика.

Прокурор города Калуги координирует работу на месте страшной аварии.

Об этом 21 августа сообщило региональное надзорное ведомство.

Предварительно, в среду, 21 августа, грузовой автомобиль врезался в здание ФСИН на улице Николо-Козинская, 110.

36-летний водитель погиб на месте, пассажир получил травмы, его доставили в больницу.

Устанавливаются точные обстоятельства произошедшего.