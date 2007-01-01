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Новость дня Происшествия

Над территорией Калужской области сбили три беспилотника

В ночь со вторника на среду вражеские беспилотные летательные аппараты были ликвидированы в небе над регионом.
Владимир Андреев
07:55 сегодня
0 2029
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Минобороны в среду, 21 августа сообщило о том, что ночью атаке беспилотников подверглись несколько областей страны.

Всего уничтожено 45 БПЛА, из них 11 над Московской, 23 – над Брянской, 6 – над Белгородской, 3 над Калужской и 2 – над Курской областями.

- На границе с Брянской областью средствами ПВО были уничтожены 3 беспилотника. Беспилотники уничтожены в безлюдной местности, - уточнил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

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Лента комментариев
mrTJohn

А может, это просто инфляция?

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sergey_l

Я недоволен новыми автобусами. Находящиеся на стоянке на ул. Герцена, осуществляют стоянку с работающим двигателем. Замечено, что работают они и 15 минут, и 20, и даже больше часа. Это очень шумно, неэкологично и не экономично. В соцсетях пишут о похожей ситуации на Калуге-1. Горуправа дала ответ: "С автобусами проблем нет. Во время стоянки, чтобы охладить коробку передач, автобус должен некоторое время работать. Это техническая особенность." Во как! Интересно, на ночь их хоть глушат?

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