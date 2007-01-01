Над территорией Калужской области сбили три беспилотника

В ночь со вторника на среду вражеские беспилотные летательные аппараты были ликвидированы в небе над регионом.

Минобороны в среду, 21 августа сообщило о том, что ночью атаке беспилотников подверглись несколько областей страны.

Всего уничтожено 45 БПЛА, из них 11 над Московской, 23 – над Брянской, 6 – над Белгородской, 3 над Калужской и 2 – над Курской областями.

- На границе с Брянской областью средствами ПВО были уничтожены 3 беспилотника. Беспилотники уничтожены в безлюдной местности, - уточнил губернатор Калужской области Владислав Шапша.