В Калужской области многотонный грузовик не поделил дорогу с легковым автомобилем
В городе Балабаново на улице Ворошилова столкнулись автомобили «ВАЗ 2107» и тонар «Мерседес».
Разные весовые категории не оставили шансов легковому авто. Жигули Лада после столкновения с грузовиком восстановлению, скорее всего? не подлежит.
По сообщению прибывших на место ДТП сотрудников регионального МЧС, есть пострадавшие. Их состояние не известно, на месте аварии работали медики скорой медицинской помощи.
Я недоволен новыми автобусами. Находящиеся на стоянке на ул. Герцена, осуществляют стоянку с работающим двигателем. Замечено, что работают они и 15 минут, и 20, и даже больше часа. Это очень шумно, неэкологично и не экономично. В соцсетях пишут о похожей ситуации на Калуге-1. Горуправа дала ответ: "С автобусами проблем нет. Во время стоянки, чтобы охладить коробку передач, автобус должен некоторое время работать. Это техническая особенность." Во как! Интересно, на ночь их хоть глушат?...
Автобусы ходят достаточно стабильно, кондиционеры худо-бедно, но работают , а теперь ещё и валидаторы, наконец-то, подключили. Время в пути сократилось. Такими темпами скоро и жаловаться не на что будет. Спасибо большое за это! - написала одна из наших читательниц. А вы что думаете по этому поводу? Согласны с таким мнением? Пишите в комментариях....