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Новость дня Происшествия

В Калужской области многотонный грузовик не поделил дорогу с легковым автомобилем

Авария произошла во вторник, 20 августа, в 16 часов 39 минут в Боровском районе.
Владимир Андреев
07:33 сегодня
0 541
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В городе Балабаново на улице Ворошилова столкнулись автомобили «ВАЗ 2107» и тонар «Мерседес».

Разные весовые категории не оставили шансов легковому авто. Жигули Лада после столкновения с грузовиком восстановлению, скорее всего? не подлежит.

По сообщению прибывших на место ДТП сотрудников регионального МЧС, есть пострадавшие. Их состояние не известно, на месте аварии работали медики скорой медицинской помощи.

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Лента комментариев
mrTJohn

А может, это просто инфляция?

...
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Автокластер разогнал экономику Калужской области до триллиона рублей
10:12 сегодня
1 445
sergey_l

Я недоволен новыми автобусами. Находящиеся на стоянке на ул. Герцена, осуществляют стоянку с работающим двигателем. Замечено, что работают они и 15 минут, и 20, и даже больше часа. Это очень шумно, неэкологично и не экономично. В соцсетях пишут о похожей ситуации на Калуге-1. Горуправа дала ответ: "С автобусами проблем нет. Во время стоянки, чтобы охладить коробку передач, автобус должен некоторое время работать. Это техническая особенность." Во как! Интересно, на ночь их хоть глушат?

...
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Калужане остались довольны изменениями в автобусах северного направления
20:01 20.08
3 1243
Василёк

убогое оформление может быть и можно списать на то, типа дети так придумали. Но вот щели в полу - это тоже часть задумки ?

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В Калужской области школьники сами спроектировали свой спортзал
19:32 20.08
1 606
Bungee

Автобусы ходят достаточно стабильно, кондиционеры худо-бедно, но работают , а теперь ещё и валидаторы, наконец-то, подключили. Время в пути сократилось. Такими темпами скоро и жаловаться не на что будет. Спасибо большое за это! - написала одна из наших читательниц. А вы что думаете по этому поводу? Согласны с таким мнением? Пишите в комментариях.

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Калужане остались довольны изменениями в автобусах северного направления
15:09 20.08
3 1243
4еловек

Судя по фото, довольные работой автобусов на северном направлении сидят слишком далеко от ездящих на этих самых автобусах 😃

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14:46 20.08
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Восхитительно. А начальник управления ЖКХ Калуги Михаил ВИШНЯКОВ не хочет за этим последить? или г-да из ГЖИ ?

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14:44 20.08
12 13499
5588

Коммунальщики очень даже могли «случайно перепутать» минимальный тариф и поднять его, скажем, не до 21,77 для конкретного типа дома, а до 25 рублей – минималки для совсем другого типа дома.

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Василёк

денисов - враг народа. а боевикам, судя по авганскому опыту, больше могли бы пандусы пригодиться (которых нет практически нигде)

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Н.Влюбчивый

Городом и областью управляют бездельники, не желающие собирать налоги. На частном общественном транспорте по прежнему под тряпки прячут терминалы банковской оплаты.

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08:27 20.08
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Ты "Просто живешь, работаешь", а они рискуют жизнью и здоровьем. Или хочешь, чтобы солдаты НАТО здесь бесплатно парковались?

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23:31 19.08
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