В Калужской области многотонный грузовик не поделил дорогу с легковым автомобилем

Авария произошла во вторник, 20 августа, в 16 часов 39 минут в Боровском районе.

В городе Балабаново на улице Ворошилова столкнулись автомобили «ВАЗ 2107» и тонар «Мерседес».

Разные весовые категории не оставили шансов легковому авто. Жигули Лада после столкновения с грузовиком восстановлению, скорее всего? не подлежит.

По сообщению прибывших на место ДТП сотрудников регионального МЧС, есть пострадавшие. Их состояние не известно, на месте аварии работали медики скорой медицинской помощи.