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В Калужской области трактор смял на дороге автомобиль «Вольво»

Вечером в понедельник, 19 августа, в Перемышльском районе произошла авария.
07:38 сегодня
0 633
Читайте KP40.RU:

На автодороге у поворота на Воротынск столкнулись легковой автомобиль «Вольво» и трактор «МТЗ 1523».

В результате лобового столкновения трактор перевернулся и опрокинулся на обочину, легковой автомобиль восстановлению не подлежит.

По сообщению регионального МЧС, есть пострадавшие.

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