В Калужской области трактор смял на дороге автомобиль «Вольво»

Вечером в понедельник, 19 августа, в Перемышльском районе произошла авария.

На автодороге у поворота на Воротынск столкнулись легковой автомобиль «Вольво» и трактор «МТЗ 1523».

В результате лобового столкновения трактор перевернулся и опрокинулся на обочину, легковой автомобиль восстановлению не подлежит.

По сообщению регионального МЧС, есть пострадавшие.