В Калужской области трактор смял на дороге автомобиль «Вольво»
Вечером в понедельник, 19 августа, в Перемышльском районе произошла авария.
На автодороге у поворота на Воротынск столкнулись легковой автомобиль «Вольво» и трактор «МТЗ 1523».
В результате лобового столкновения трактор перевернулся и опрокинулся на обочину, легковой автомобиль восстановлению не подлежит.
По сообщению регионального МЧС, есть пострадавшие.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
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