45-летнего мужчину ищут в Калужской области

Местонахождение Ершова Андрея неизвестно с 16 августа.

Последний раз его видели в деревне Тычково Козельского района.

Приметы мужчины: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы и карие глаза.

Сообщить любую информацию можно по телефонам 8 800 700-54-52 или 112.