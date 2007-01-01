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Главная Новости Происшествия 45-летнего мужчину ищут в Калужской области
Новость дня Происшествия

45-летнего мужчину ищут в Калужской области

Местонахождение Ершова Андрея неизвестно с 16 августа.
Анастасия Каторгина
13:13 сегодня
0 140
Читайте KP40.RU:

Последний раз его видели в деревне Тычково Козельского района.

Приметы мужчины: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы и карие глаза.

Сообщить любую информацию можно по телефонам 8 800 700-54-52 или 112.

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Лента комментариев
maks17

Не так уж и много сделали,однако.А где ж пляж?

...
Благоустройство
В Калужской области откроется ещё одно благоустроенное место для отдыха
11:41 сегодня
1 577
maks17

Примерно в тему-пора ДПС обратить внимание на перекресток СТ.Разина-Никитина.Каждый день минимум одно ДТП.Уже давно пора поставить камеры (и знаки,чтоб побаивались летать как черти на мигающий сигнал),сделать разделительную разметку по Никитина.И вообще-по всей аллее от пл. Победы вниз попробуй поверни или развернись-не видно машин из-за кустарников.

...
Общество
Калужская область оказалась в последней четверти рейтинга по количеству ДТП
11:35 сегодня
1 375
mrTJohn

Своих не бросят, пока всё не выжмут.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Как снизить платеж за содержание жилья, который в Калуге подорожал до +133%
08:31 сегодня
9 11430
alexb82

Что вы журналистам вопросы задаете, создайте инициативную группу и разберитесь в этом вопросе.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Как снизить платеж за содержание жилья, который в Калуге подорожал до +133%
08:28 сегодня
9 11430
alexb82

Уж не знаю где вы получаете 35, за 50 не смогли рабочих найти, в охране только если, так устройтесь на нормальную работу.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Как снизить платеж за содержание жилья, который в Калуге подорожал до +133%
08:26 сегодня
9 11430
Александр KU

Вааау. Во это впечатляет. Бурьян, бетонные столбы электропередач. Есть место где присесть, красивая урна, чугунные фонари, и особенно понравилась ночная подсветка вписанная в пешеходную часть. И хотелось бы выразить благодарность что имеется разделения для пешеходов и вело-самокато транспорта. Всё в тенденциях 21 века.

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Мосальске прошла приемка обновленного общественного пространства
07:22 сегодня
1 610
ajax

С каких улиц? Из техники только -"возы"? А - погрузчики, экскаваторы и проч.? И с какой периодичностью это будет теперь делаться раз - год?

...
Общество
Из Калуги за неделю вывезли 257 кубометров стихийных свалок
00:00 сегодня
1 557
ajax

Автор, когда пишут про снаряды, то обычно указывают калибр и страну производства. Почему вы это опустили? И они находились рядом друг с другом, были присыпаны землёй- травой, или лежали на тропинке все 80 лет?

...
Происшествия
В Думиничском районе обнаружили два артиллерийских снаряда
23:55 18.08
1 586
ajax

В других источниках пишут и возраст водителя, и пол пассажира! Но почему - не здесь???

...
Происшествия
Прокуратура взяла на контроль дело о смертельном ДТП в Калужской области
22:17 18.08
1 1202
VGA

Статья была на модерации с 8 августа ))

...
Статьи, аналитика, репортажи
Калужский крестьянин-поэт написал знаменитые песни, которые любили петь на застольях
18:37 18.08
2 1066
Афиша
Музыка и танго: что посетить калужанам в ближайшие дни
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