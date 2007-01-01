45-летнего мужчину ищут в Калужской области
Последний раз его видели в деревне Тычково Козельского района.
Приметы мужчины: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы и карие глаза.
Сообщить любую информацию можно по телефонам 8 800 700-54-52 или 112.
Примерно в тему-пора ДПС обратить внимание на перекресток СТ.Разина-Никитина.Каждый день минимум одно ДТП.Уже давно пора поставить камеры (и знаки,чтоб побаивались летать как черти на мигающий сигнал),сделать разделительную разметку по Никитина.И вообще-по всей аллее от пл. Победы вниз попробуй поверни или развернись-не видно машин из-за кустарников....
Вааау. Во это впечатляет. Бурьян, бетонные столбы электропередач. Есть место где присесть, красивая урна, чугунные фонари, и особенно понравилась ночная подсветка вписанная в пешеходную часть. И хотелось бы выразить благодарность что имеется разделения для пешеходов и вело-самокато транспорта. Всё в тенденциях 21 века....