На правобережье Калуги питбайк KAYO столкнулся с Kia Rio
Авария произошла в воскресенье, в 21 час 16 минут, сообщает региональное МЧС.
В результате столкновения пострадало несколько человек, об их состоянии не сообщается.
На место происшествия выезжала бригада скорой медицинской помощи.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Примерно в тему-пора ДПС обратить внимание на перекресток СТ.Разина-Никитина.Каждый день минимум одно ДТП.Уже давно пора поставить камеры (и знаки,чтоб побаивались летать как черти на мигающий сигнал),сделать разделительную разметку по Никитина.И вообще-по всей аллее от пл. Победы вниз попробуй поверни или развернись-не видно машин из-за кустарников....
Вааау. Во это впечатляет. Бурьян, бетонные столбы электропередач. Есть место где присесть, красивая урна, чугунные фонари, и особенно понравилась ночная подсветка вписанная в пешеходную часть. И хотелось бы выразить благодарность что имеется разделения для пешеходов и вело-самокато транспорта. Всё в тенденциях 21 века....