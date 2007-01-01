На выезде из Калуги столкнулись два легковых автомобиля
Сообщение о ДТП поступило в 19 часов 54 минуты. Столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Шкода».
Судя по фото, предоставленное региональным МЧС, можно предположить, что это было лобовое столкновение, либо второй автомобиль просто развернуло на 180 градусов и откинуло на отбойник.
По сообщениям спасателей, в результате аварии есть пострадавшие.
Примерно в тему-пора ДПС обратить внимание на перекресток СТ.Разина-Никитина.Каждый день минимум одно ДТП.Уже давно пора поставить камеры (и знаки,чтоб побаивались летать как черти на мигающий сигнал),сделать разделительную разметку по Никитина.И вообще-по всей аллее от пл. Победы вниз попробуй поверни или развернись-не видно машин из-за кустарников....
Вааау. Во это впечатляет. Бурьян, бетонные столбы электропередач. Есть место где присесть, красивая урна, чугунные фонари, и особенно понравилась ночная подсветка вписанная в пешеходную часть. И хотелось бы выразить благодарность что имеется разделения для пешеходов и вело-самокато транспорта. Всё в тенденциях 21 века....