+27...+28 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия На выезде из Калуги столкнулись два легковых автомобиля
Новость дня Происшествия

На выезде из Калуги столкнулись два легковых автомобиля

Авария на улице Гагарина в Калуге произошла вечером в воскресенье, 18 августа.
07:34 сегодня
0 770
Читайте KP40.RU:

Сообщение о ДТП поступило в 19 часов 54 минуты. Столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Шкода».

Судя по фото, предоставленное региональным МЧС, можно предположить, что это было лобовое столкновение, либо второй автомобиль просто развернуло на 180 градусов и откинуло на отбойник.

По сообщениям спасателей, в результате аварии есть пострадавшие.

 

Лента настроения
4 оценили
0%
0%
0%
75%
0%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
maks17

Не так уж и много сделали,однако.А где ж пляж?

...
Благоустройство
В Калужской области откроется ещё одно благоустроенное место для отдыха
11:41 сегодня
1 577
maks17

Примерно в тему-пора ДПС обратить внимание на перекресток СТ.Разина-Никитина.Каждый день минимум одно ДТП.Уже давно пора поставить камеры (и знаки,чтоб побаивались летать как черти на мигающий сигнал),сделать разделительную разметку по Никитина.И вообще-по всей аллее от пл. Победы вниз попробуй поверни или развернись-не видно машин из-за кустарников.

...
Общество
Калужская область оказалась в последней четверти рейтинга по количеству ДТП
11:35 сегодня
1 375
mrTJohn

Своих не бросят, пока всё не выжмут.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Как снизить платеж за содержание жилья, который в Калуге подорожал до +133%
08:31 сегодня
9 11430
alexb82

Что вы журналистам вопросы задаете, создайте инициативную группу и разберитесь в этом вопросе.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Как снизить платеж за содержание жилья, который в Калуге подорожал до +133%
08:28 сегодня
9 11430
alexb82

Уж не знаю где вы получаете 35, за 50 не смогли рабочих найти, в охране только если, так устройтесь на нормальную работу.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Как снизить платеж за содержание жилья, который в Калуге подорожал до +133%
08:26 сегодня
9 11430
Александр KU

Вааау. Во это впечатляет. Бурьян, бетонные столбы электропередач. Есть место где присесть, красивая урна, чугунные фонари, и особенно понравилась ночная подсветка вписанная в пешеходную часть. И хотелось бы выразить благодарность что имеется разделения для пешеходов и вело-самокато транспорта. Всё в тенденциях 21 века.

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Мосальске прошла приемка обновленного общественного пространства
07:22 сегодня
1 610
ajax

С каких улиц? Из техники только -"возы"? А - погрузчики, экскаваторы и проч.? И с какой периодичностью это будет теперь делаться раз - год?

...
Общество
Из Калуги за неделю вывезли 257 кубометров стихийных свалок
00:00 сегодня
1 557
ajax

Автор, когда пишут про снаряды, то обычно указывают калибр и страну производства. Почему вы это опустили? И они находились рядом друг с другом, были присыпаны землёй- травой, или лежали на тропинке все 80 лет?

...
Происшествия
В Думиничском районе обнаружили два артиллерийских снаряда
23:55 18.08
1 586
ajax

В других источниках пишут и возраст водителя, и пол пассажира! Но почему - не здесь???

...
Происшествия
Прокуратура взяла на контроль дело о смертельном ДТП в Калужской области
22:17 18.08
1 1202
VGA

Статья была на модерации с 8 августа ))

...
Статьи, аналитика, репортажи
Калужский крестьянин-поэт написал знаменитые песни, которые любили петь на застольях
18:37 18.08
2 1066
Афиша
Музыка и танго: что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6Ikc2ZlpYMzJNbHhLR3A3QWhZdDcvRlE9PSIsInZhbHVlIjoiR1pQWG5ETnZSblh5c2VLMDRwcXdnV256ZldVanlZUG9nV1lPZHFMcjFtNzFhUUJ5K0hEbGUzRkE0aFB1RGVNZWwxUjREQit4QVgzZXNHUmdmYXNkQlg3VEpSeTZZL0RpMmlFZXRxY0VFUE1USzQ4UW8wRGlPL2M1cW9NUTgzRll0dkVtcEJ5MHM2QXV6cDhtZWdUVzA3dytLNW1UMXlKZ0V5b0pyMUFINi82UnNmYUJ4TVZuZEd2dnUwMkdiSXNKSjg5NWgvZVI2dnNaeVZhMWZrVDFOWmxkRjB6eURCZHVoeXBUa3J0K1ZmZlJIY1htTVQ0MWJxbHdPSzdNTUJWQzJvc2JLa0dyTDRUdm5sNGdhRzBEd1NycVJobENyV3RCZjZaWENsSEt5V1BtMkQyRWZmRjBhTzJWRlFXYUR4bk9jdXRWd0g5TFJKVHlKcWdhcXFkbHBaa2gyU2c4aGwwc3h1cXNjaVFENGRoMXk2Y1RCSU9jUjlrQzZYbFp2MnZjVUxUYUVKbERoR240SXBWMlFCUkNvamk1VmRGWWticy8yYWUyU3pUdTZuNUJxY096ZXQwQTFVVHM0WThjTDdXN3VXdi9GQnI2LzZUbkx2UzB0TWl6RzRhdUEwSHNLUkZOdlVFb240NGErZGhmQVNLTkpyVyswZnNlSldLV3hPTTVnOFdUK1hmRFhzTkVYUlhKR0ZlN1lvTENqMU1lTlZRWlplV3NDT1M0amdLMnpYMmpZSUs2andoWDE4MXRPOFJzY3R2R1B4OFQ5TTN4dlZ2M3dOQ1cvSG85WGlwalUwOE9QY0k0VnpteVhidE5XcHE3ajQ4UURaVUxRWmwvc0JNSCIsIm1hYyI6IjNlMWFmODEyYzg3ZDg3MTg0ZjkyYTMzNWEzNTMwMDNjOTViM2I0MjUxOWQzMzViMmM0YTVkMzQyOWM0YWJmN2QiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlF4V1o2aGFPeVhsaDhPc0k0QmhpSlE9PSIsInZhbHVlIjoiOEhlTEF4S3Q0N1ZUTWJHT3Y5SUJJRm5QcTdkV0pDU1RqYUNxWmY5aWJrdzBscHFnditIWEt2SHdNd3piZlZBRXJTdUFtK0tsS0JTcU8xTWg2VytCSEovYUFKdnluZVZOR21kVjdyTXNKOEN3ODQxMFlFQWFVbXNQUi9PZTR4dU1aUTFlVHZDVHMxNSs0L1U4Z1hMZS96UmNIY2ZvUFMzVjQ0WEQ3R3RPM3JWQk9MUWhTZjJWT29KQlByKzl3NkgweHlXaXlsZlo2Umd3bzVVQStrOGt3bmZjQStJcFJWdWJLNzBrZ0k4WjJtTm40UjdPeFMyaWRqbUdQYVFpaHE4QWVCRm9Fc0orZTJ0cXI0NEVRbU51dGpML0Z5d05qTE14MnRZOHpPckhlbVZ4TjF3RFdiUnBJVGtsdnlONitFdExhMjdoV2FURUx4THpFTGZ3cmp0UkRoNktORkRTNjNoTTZEQXE5NFcrc3lFdklLMFhHU3dZRU93NHRsRG90eW9tWWxnN05wZyt2bVdPNE9jZlhNUDNTbmVDczhnZmwwSnYrRFhFZWtVZHpjK0dnUkRwei9ZbndCZTdybkkxZmZ5aiIsIm1hYyI6IjczZjFjOTFjODRmNThmYzdmNjIyZDgwMmZiNjg1YmM3ZTNjMTBiYWNlMjEwNTYwM2NjM2EyMjMxZDQ0Njg1ZTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+