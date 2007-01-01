На выезде из Калуги столкнулись два легковых автомобиля

Авария на улице Гагарина в Калуге произошла вечером в воскресенье, 18 августа.

Сообщение о ДТП поступило в 19 часов 54 минуты. Столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Шкода».

Судя по фото, предоставленное региональным МЧС, можно предположить, что это было лобовое столкновение, либо второй автомобиль просто развернуло на 180 градусов и откинуло на отбойник.

По сообщениям спасателей, в результате аварии есть пострадавшие.