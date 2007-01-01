В Калужской области воскресным вечером сгорел жилой дом

В Людиново вспыхнуло одноэтажное строение многоквартирного жилого дома на улице Осипенко.

Сигнал о возгорании на пульт пожарной охраны поступил в 21 час 59 минут воскресенья, 18 августа.

Выехавшие на вызов пожарно-спасательные подразделения локализовали огонь, однако жилой дом спасти не удалось. Здание выгорело практически полностью.

По сообщению регионального МЧС, в результате пожара в Людиново никто не пострадал.

Причины возгорания сейчас выясняет инспектор государственного противопожарного надзора.