В Калужской области воскресным вечером сгорел жилой дом
Сигнал о возгорании на пульт пожарной охраны поступил в 21 час 59 минут воскресенья, 18 августа.
Выехавшие на вызов пожарно-спасательные подразделения локализовали огонь, однако жилой дом спасти не удалось. Здание выгорело практически полностью.
По сообщению регионального МЧС, в результате пожара в Людиново никто не пострадал.
Причины возгорания сейчас выясняет инспектор государственного противопожарного надзора.
Примерно в тему-пора ДПС обратить внимание на перекресток СТ.Разина-Никитина.Каждый день минимум одно ДТП.Уже давно пора поставить камеры (и знаки,чтоб побаивались летать как черти на мигающий сигнал),сделать разделительную разметку по Никитина.И вообще-по всей аллее от пл. Победы вниз попробуй поверни или развернись-не видно машин из-за кустарников....
Вааау. Во это впечатляет. Бурьян, бетонные столбы электропередач. Есть место где присесть, красивая урна, чугунные фонари, и особенно понравилась ночная подсветка вписанная в пешеходную часть. И хотелось бы выразить благодарность что имеется разделения для пешеходов и вело-самокато транспорта. Всё в тенденциях 21 века....