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Происшествия

В Думиничском районе обнаружили два артиллерийских снаряда

Боеприпасы находились недалеко от деревни Пыренки.
Анастасия Каторгина
15:58 сегодня
0 259
ГУ МЧС по Калужской области
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Об этом 17 августа сообщило МЧС.

Спасатели обезвредили опасные находки, а также напомнили, что по подобным объектам нельзя бить, прикасаться к ним, бросать в водоем или закапывать в землю, пытаться разобрать и разводить огонь около них костер.

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