В Думиничском районе обнаружили два артиллерийских снаряда
Боеприпасы находились недалеко от деревни Пыренки.
Об этом 17 августа сообщило МЧС.
Спасатели обезвредили опасные находки, а также напомнили, что по подобным объектам нельзя бить, прикасаться к ним, бросать в водоем или закапывать в землю, пытаться разобрать и разводить огонь около них костер.
Лента комментариев
Александр KU
Депутаты вы бы сначала посмотрели спустились с коттеджей и заработка несколько миллионов в месяц... почему обычный житель получающий 35000 рублей. Должен по вашей милости за вообще непонятную услугу (в доме вообще ничего не делают. До сих пор лампочки Ильича стоят, подъезд разбит, придомовая территория вся в мусоре и это центр города) . Теперь платить не 1000, а 2000. Это нормально? За одну вообще мифическую услугу 2000 с квартиры......
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