В Думиничском районе обнаружили два артиллерийских снаряда

Боеприпасы находились недалеко от деревни Пыренки.

Об этом 17 августа сообщило МЧС.

Спасатели обезвредили опасные находки, а также напомнили, что по подобным объектам нельзя бить, прикасаться к ним, бросать в водоем или закапывать в землю, пытаться разобрать и разводить огонь около них костер.