Прокуратура взяла на контроль дело о смертельном ДТП в Калужской области

Напомним, авария произошла вечером 17 августа в Куйбышевском районе в поселке Бетлица.

Водитель «ВАЗ 2110» не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.

В результате сам автомобилист погиб, еще одного человека доставили в больницу.

Расследование уголовного дела находится на контроле Кировской межрайонной прокуратуры.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.