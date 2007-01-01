Прокуратура взяла на контроль дело о смертельном ДТП в Калужской области
Напомним, авария произошла вечером 17 августа в Куйбышевском районе в поселке Бетлица.
Водитель «ВАЗ 2110» не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.
В результате сам автомобилист погиб, еще одного человека доставили в больницу.
Расследование уголовного дела находится на контроле Кировской межрайонной прокуратуры.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Лента комментариев
Александр KU
Депутаты вы бы сначала посмотрели спустились с коттеджей и заработка несколько миллионов в месяц... почему обычный житель получающий 35000 рублей. Должен по вашей милости за вообще непонятную услугу (в доме вообще ничего не делают. До сих пор лампочки Ильича стоят, подъезд разбит, придомовая территория вся в мусоре и это центр города) . Теперь платить не 1000, а 2000. Это нормально? За одну вообще мифическую услугу 2000 с квартиры......
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