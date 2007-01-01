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Прокуратура взяла на контроль дело о смертельном ДТП в Калужской области

Напомним, авария произошла вечером 17 августа в Куйбышевском районе в поселке Бетлица.
Анастасия Каторгина
11:59 сегодня
0 405
Прокуратура Калужской области
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Водитель «ВАЗ 2110» не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.

В результате сам автомобилист погиб, еще одного человека доставили в больницу.

Расследование уголовного дела находится на контроле Кировской межрайонной прокуратуры.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.  

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