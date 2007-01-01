Смертельное ДТП произошло в Калужской области

ДТП в Куйбышевском районе случилось 17 августа в 20:40.

Предварительно, 31-летний водитель за рулем «ВАЗ 2110» ехал по улице Кирова в поселке Бетлица.

Мужчина не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.

В результате аварии автомобилист скончался.

Об этом сообщила полиция.