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Происшествия

Смертельное ДТП произошло в Калужской области

ДТП в Куйбышевском районе случилось 17 августа в 20:40.
Анастасия Каторгина
09:56 сегодня
0 166
Читайте KP40.RU:

Предварительно, 31-летний водитель за рулем «ВАЗ 2110» ехал по улице Кирова в поселке Бетлица.

Мужчина не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.

В результате аварии автомобилист скончался.

Об этом сообщила полиция.

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Лента комментариев
Александр KU

Журналисты вы можете ответить куда идут эти деньги. Если на балансе дома их нет и они не имеют никакую отчётность. На дом они не идут точно, т.к. если в доме что то ломается, они добавляют строчку текущий ремонт. Куда и кому в карман идут эти деньги? Кто собирает этот куш???

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Как снизить платеж за содержание жилья, который в Калуге подорожал до +133%
12:39 17.08
3 7653
Александр KU

И почему если в доме какие то проблемы. То на балансе дома 0. Куда идут эти деньги. Что это за бандитская схема не имеющая никакого контроля?

...
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Как снизить платеж за содержание жилья, который в Калуге подорожал до +133%
12:37 17.08
3 7653
Александр KU

Депутаты вы бы сначала посмотрели спустились с коттеджей и заработка несколько миллионов в месяц... почему обычный житель получающий 35000 рублей. Должен по вашей милости за вообще непонятную услугу (в доме вообще ничего не делают. До сих пор лампочки Ильича стоят, подъезд разбит, придомовая территория вся в мусоре и это центр города) . Теперь платить не 1000, а 2000. Это нормально? За одну вообще мифическую услугу 2000 с квартиры...

...
Статьи, аналитика, репортажи
Как снизить платеж за содержание жилья, который в Калуге подорожал до +133%
12:30 17.08
3 7653
Василёк

можно было. но тогда было бы выполнено обещание, которое денисов давал лет 5 назад. А выполнять обещания - моветон. Денисов себе такого не позволяет.

...
Благоустройство
Губернатор оценил ход работ по обустройству набережной на Яченке в Калуге
11:44 17.08
3 1357
Василёк

да она уже два года считай перекрыта. расскажите лучше почему высококвалифицированные зарубежные специалисты испарились опять с площади победы нихрена не доделав ? только перед альфа-банком соизволили плитку положить к открытию а на горожан на№%:,ть, как обычно ?

...
Благоустройство
В Калуге все выходные будет перекрыта улица Огарева
11:41 17.08
1 723
Белый Орёл

А просили до 60 рублей - вся проблема не в повышении проезда, а в аппетитах госчиновников, был в 90-ых в Германии - там проезд компенсируют федеральные власти, так как общественный транспорт существует на деньги налогоплательщиков -, а у нас пывтаеюся сделать ОБЩЕСТВЕННЫЙ транспорт в виде коммерции. Интересно, а морды у них не треснут? и сколько можно это терпеть?

...
Общее
Проезд 35 рублей.
10:42 17.08
5 9124
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Калужский электромеханический завод был создан на базе мелких телефонно-телеграфных мастерских "Телемаст" Западного фронта, переброшенных в Калугу из-под Минска 24 августа 1917 года.

...
Общество
17 августа в Калуге началась учеба в частной женской гимназии
08:58 17.08
2 4312
Александр Митюрников

И это правильно. Только "права" надо совсем отбирать.

...
Происшествия
49-летний водитель должен будет выплатить пострадавшим компенсацию в размере 6,5 миллионов рублей
01:00 17.08
1 1696
ajax

И мои комменты, касательно закидонов Софьи, тоже часто не видели свет. Значит, не я один возмущён стилем повествования этого корреспондента...

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
19:09 16.08
14 3327
elisei

Спасибо за повышение кварплаты!А ремонт домов никто не делает,с 59 года дом..Надо ваши особняки забрать,а вас в эти дома на недельку

...
Благоустройство
В Калуге начали рушить дом вместе с жильцами
16:21 16.08
2 5198
Афиша
Музыка и танго: что посетить калужанам в ближайшие дни
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