В Калужской области на дороге сбили куницу

Раненое животное подобрали и отвезли в ветеринарную клинику.

Врачи не нашли переломов, в результате куницу отвезли в калужский Центр реабилитации диких животных «Феникс».

Руководитель центра Вероника Матюшина считает, что у куницы очень сильная черепно-мозговая травма.

- Боюсь, что поврежден не только череп, но и мозг. Животное побудет у нас в карантине, обсудим с ветеринарами ход лечения, но шансов выжить у куницы очень мало, - рассказала в субботу, 17 августа, Вероника Матюшина.