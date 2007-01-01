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Новость дня Происшествия

В Калужской области на дороге сбили куницу

Раненое животное подобрали и отвезли в ветеринарную клинику.
Владимир Андреев
11:09 сегодня
0 132
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Врачи не нашли переломов, в результате куницу отвезли в калужский Центр реабилитации диких животных «Феникс».

Руководитель центра Вероника Матюшина считает, что у куницы очень сильная черепно-мозговая травма.

- Боюсь, что поврежден не только череп, но и мозг. Животное побудет у нас в карантине, обсудим с ветеринарами ход лечения, но шансов выжить у куницы очень мало, - рассказала в субботу, 17 августа, Вероника Матюшина.

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Лента комментариев
Белый Орёл

А просили до 60 рублей - вся проблема не в повышении проезда, а в аппетитах госчиновников, был в 90-ых в Германии - там проезд компенсируют федеральные власти, так как общественный транспорт существует на деньги налогоплательщиков -, а у нас пывтаеюся сделать ОБЩЕСТВЕННЫЙ транспорт в виде коммерции. Интересно, а морды у них не треснут? и сколько можно это терпеть?

...
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Проезд 35 рублей.
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5 9013
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Калужский электромеханический завод был создан на базе мелких телефонно-телеграфных мастерских "Телемаст" Западного фронта, переброшенных в Калугу из-под Минска 24 августа 1917 года.

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08:58 сегодня
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Александр Митюрников

И это правильно. Только "права" надо совсем отбирать.

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49-летний водитель должен будет выплатить пострадавшим компенсацию в размере 6,5 миллионов рублей
01:00 сегодня
1 1265
ajax

И мои комменты, касательно закидонов Софьи, тоже часто не видели свет. Значит, не я один возмущён стилем повествования этого корреспондента...

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В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
19:09 16.08
14 3084
elisei

Спасибо за повышение кварплаты!А ремонт домов никто не делает,с 59 года дом..Надо ваши особняки забрать,а вас в эти дома на недельку

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Н.Влюбчивый

"В 2023 году, когда обрушился фасад, представители городской управы отказали жителям в расселении, сославшись на то, что дом этот не был вовремя признан аварийным."

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Получился юридический ландшафт.😮

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14:16 16.08
3 1280
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Это могло бы исключить назначение Антонову уголовного наказания. Вместо этого ему могли бы назначить принудительное лечение. Он нуждается в этом, он болен эпилепсией и об этом говорят объективные данные.

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14:14 16.08
1 1296
mrTJohn

Видать коментарии не читают при модерации :-))

...
Происшествия
Под Калугой в лобовой аварии погибли два человека
14:12 16.08
2 1658
Турист

Слово "здание" в вашем сообщении лишнее. Эвакуация равносильно перемещению. В примере, указанном вами, завод = люди + оборудование, а совсем не здания.

...
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В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
11:51 16.08
14 3084
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