В Калужской области на дороге сбили куницу
Врачи не нашли переломов, в результате куницу отвезли в калужский Центр реабилитации диких животных «Феникс».
Руководитель центра Вероника Матюшина считает, что у куницы очень сильная черепно-мозговая травма.
- Боюсь, что поврежден не только череп, но и мозг. Животное побудет у нас в карантине, обсудим с ветеринарами ход лечения, но шансов выжить у куницы очень мало, - рассказала в субботу, 17 августа, Вероника Матюшина.
А просили до 60 рублей - вся проблема не в повышении проезда, а в аппетитах госчиновников, был в 90-ых в Германии - там проезд компенсируют федеральные власти, так как общественный транспорт существует на деньги налогоплательщиков -, а у нас пывтаеюся сделать ОБЩЕСТВЕННЫЙ транспорт в виде коммерции. Интересно, а морды у них не треснут? и сколько можно это терпеть?...