В Калуге полностью сгорел частный жилой дом
Пожар произошел на улице Больничная в Калуге, в ночь на субботу, 17 августа.
Одноэтажный жилой дом вспыхнул в полночь. Оперативно приехавшие на вызов пожарные спасти здание от огня не смогли. Дом выгорел полностью.
По сообщению регионального МЧС, пострадавших в результате пожара нет.
Обстоятельства возгорания жилого дома выясняют инспекторы госпожарнадзора.
Лента комментариев
Белый Орёл
А просили до 60 рублей - вся проблема не в повышении проезда, а в аппетитах госчиновников, был в 90-ых в Германии - там проезд компенсируют федеральные власти, так как общественный транспорт существует на деньги налогоплательщиков -, а у нас пывтаеюся сделать ОБЩЕСТВЕННЫЙ транспорт в виде коммерции. Интересно, а морды у них не треснут? и сколько можно это терпеть?...
Афиша