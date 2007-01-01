49-летний водитель должен будет выплатить пострадавшим компенсацию в размере 6,5 миллионов рублей

На три года его лишили права управлять транспортом и конфисковали автомобиль «Тойота Королла».

Об этом сообщил наш корреспондент из зала суда.

Напомним, сам автомобилист и его адвокат заявляли, что причиной ДТП послужила эпилепсия.

По совокупности статей его приговорили к восьми годам заключения. Наказание мужчина будет отбывать в колонии общего режима.