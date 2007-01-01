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Главная Новости Происшествия 49-летний водитель должен будет выплатить пострадавшим компенсацию в размере 6,5 миллионов рублей
Новость дня Происшествия

49-летний водитель должен будет выплатить пострадавшим компенсацию в размере 6,5 миллионов рублей

На три года его лишили права управлять транспортом и конфисковали автомобиль «Тойота Королла».
Анастасия Каторгина
15:59 сегодня
0 535
Софья Фирсова
Читайте KP40.RU:

Об этом сообщил наш корреспондент из зала суда.

Напомним, сам автомобилист и его адвокат заявляли, что причиной ДТП послужила эпилепсия.

По совокупности статей его приговорили к восьми годам заключения. Наказание мужчина будет отбывать в колонии общего режима.

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Лента комментариев
mrTJohn

В ней погибли дав человека

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mrTJohn

Надеюсь фото вымышленное, иначе под сомнением компетенция судьи, который

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08:52 сегодня
1 615
ILR

Я не выливаю негатив в комментариях - я говорю как есть. Да мне за 50, да я учился в школе во времена СССР, да я не сторонник ЕГЭ и Вам как журналисту наверное нужно придерживаться элементарных соблюдений написания текстов и заголовков. Вот в компании со своими сверстниками, Вы вправе общаться как угодно, на любом сленге, да хоть нецензурно - а здесь подобное или слова из подворотни (уж извините) не то место, где их стоит применять. Даже, если какие-то слова присутствуют в словарях Даля или Ожегова.

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Нельзя было сделать вдоль набережной,это велотрек от въезда до понтонного моста..

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mason

И обязательно платный въезд в город сделать, это архиважно!

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