49-летний водитель должен будет выплатить пострадавшим компенсацию в размере 6,5 миллионов рублей
Об этом сообщил наш корреспондент из зала суда.
Напомним, сам автомобилист и его адвокат заявляли, что причиной ДТП послужила эпилепсия.
По совокупности статей его приговорили к восьми годам заключения. Наказание мужчина будет отбывать в колонии общего режима.
Я не выливаю негатив в комментариях - я говорю как есть. Да мне за 50, да я учился в школе во времена СССР, да я не сторонник ЕГЭ и Вам как журналисту наверное нужно придерживаться элементарных соблюдений написания текстов и заголовков. Вот в компании со своими сверстниками, Вы вправе общаться как угодно, на любом сленге, да хоть нецензурно - а здесь подобное или слова из подворотни (уж извините) не то место, где их стоит применять. Даже, если какие-то слова присутствуют в словарях Даля или Ожегова....