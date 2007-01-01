+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В калужском суде начались прения по делу о ДТП на Кирова, в котором пострадали 10 человек
Новость дня Происшествия

В калужском суде начались прения по делу о ДТП на Кирова, в котором пострадали 10 человек

Трое из них были дети.
Анастасия Каторгина
10:11 сегодня
0 630
Софья Фирсова
Читайте KP40.RU:

Заседание началось в пятницу, 16 августа, в 10:00. Как сообщает наш корреспондент из зала суда, прения уже начались.

49-летний водитель в августе прошлого года протаранил остановку и сбил людей, которые ждали на ней общественный транспорт. Тогда мужчина находился в состоянии наркотического опьянения

Напомним, в прошлый раз судебной заседание перенесли по просьбе адвоката. Он попросил время на подготовку к судебным прениям.

Прокурор Калужской области запросил для автомобилиста восемь лет колонии общего режима, на три года лишить его водительского удостоверения и конфисковать автомобиль.

Новости по тегу
суд дтп
Лента настроения
6 оценили
17%
0%
0%
0%
33%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
mrTJohn

В ней погибли дав человека

...
Происшествия
Под Калугой в лобовой аварии погибли два человека
10:09 сегодня
1 865
mrTJohn

Надеюсь фото вымышленное, иначе под сомнением компетенция судьи, который

...
Криминал
В Боровске вора-тунеядца арестовали за отказ работать и скоро отправят в колонию
08:52 сегодня
1 470
ILR

Я не выливаю негатив в комментариях - я говорю как есть. Да мне за 50, да я учился в школе во времена СССР, да я не сторонник ЕГЭ и Вам как журналисту наверное нужно придерживаться элементарных соблюдений написания текстов и заголовков. Вот в компании со своими сверстниками, Вы вправе общаться как угодно, на любом сленге, да хоть нецензурно - а здесь подобное или слова из подворотни (уж извините) не то место, где их стоит применять. Даже, если какие-то слова присутствуют в словарях Даля или Ожегова.

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
21:48 15.08
12 2720
Виталий Гераськин

Скоро во дворах уже поставят паркоматы, совсем городские власти офигели.

...
Авто и транспорт
Еще на нескольких улицах Калуги появится платная парковка
20:46 15.08
4 1683
Александр Митюрников

Зачем? Было же всё хорошо. Теперь "29" почти всегда переполнен.

...
Авто и транспорт
В Калуге изменилось расписание маршрута №76
19:27 15.08
1 1300
Александр Митюрников

Как связаны "Демография" и ландшафтный дизайн ?

...
Общество
Калужанка освоила профессию мечты с помощью кадрового центра
19:17 15.08
2 932
Александр Митюрников

Хватит уже писать ,никому не нужен этот сладкий бред.

...
Общество
Калужанка освоила профессию мечты с помощью кадрового центра
19:11 15.08
2 932
elisei

Нельзя было сделать вдоль набережной,это велотрек от въезда до понтонного моста..

...
Благоустройство
Губернатор оценил ход работ по обустройству набережной на Яченке в Калуге
16:32 15.08
2 853
Василёк

а что не в администрации президента ?

...
Общество
В Калужской области беженцам-курянам оказывают психологическую, медицинскую и социальную помощь
15:02 15.08
2 888
mason

И обязательно платный въезд в город сделать, это архиважно!

...
Авто и транспорт
Еще на нескольких улицах Калуги появится платная парковка
14:57 15.08
4 1683
Афиша
Музыка и танго: что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IjlwaGxHaGVOT01uazY1dEpSc0lod0E9PSIsInZhbHVlIjoiRnBHM2g1b0tVY3piS2dFbzFPbXh3Z1hSa2V6b0RsTk9mMWRxM1JxOU5PRmFrRHJmOERILzJ2bHBHN2d5OTdYSEdNUnFkVDR1bWt2b25qY1RaNnVodmwzUlZOdTI0bmhGemhxcDBUMDJlRm14bDViK3NMZmNjSVlpTVZXVnU1Tmlad3RsVllJRGxQazJyTFBJbExSMjVsZk10Wktmb0Z2U0h5Y2R4N2tmay9MaWlUMmd5S2V4bHFtZUdTNkJ5aEN0dmVldm9ULzBMWGV2Z0hqSklNWWhXcjNidzlhckh4UUovSW03VmplY1NCTktvaTNWOHE3b0wzKzlNVWZzTFJHT3pHSmJ2WGJMK1JwK3JDSnBieE4wR2JaUVAwQUhpNExFNHloQ1grdk5Oc1VPZlhLeUpVaHM1OWEwVkJvTFdEd0ZJTld4RjMrRmRVM09XM0ttZUhudVlKZlQ4V3QvNVlpLzJQVWxpT203d0RlZHQ1SVFZVmkvNTV2bjExcFY3clJhUHZRUzFINmdaR3ViTGdtb1UwZzdmUlRCU3p0SGkvclB4SnJmNENBQ1grcmlPQlZ1S050WmNvZVIrY1QvTEQ2aVdTR3lJb2VLS3lOcndNSGRUOUhjZUhxYTNwMWV3MXdmQmJMajdoUFJBbVpIbWdVNlV0L0szSjFmTXMvZ3FmWUdvc2Z5bWs4RG1DYU01THZRRGJYMFY2cXIyY2poSm5obkZjbkpLRU5VU1FmSVVXMzFWTmtiK0p6d0ZRRDl5d2Y3OWJCekRXRTBwTTZ6SkROVDlQK21rR0U2NVhIbEpGZjN0VFZJRW51TFFUWnVHR1hlTHpCMkdBUEFhNXd3Z0lkbiIsIm1hYyI6ImExM2YxMDU5ZTBhZDk5OWFiOTI3NTk4Mjk0ZjYxZmE2NzViYjM1YTJlMDhlNWJjZTNiZjQxODgzYzBmZGYwYTkiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlY5Z0ZwaW8zUWZaeDhaQ2JEMWxLOGc9PSIsInZhbHVlIjoiSTNaY2tySWs0ZDBZcGZTVWhwSUhvWEZsUDhDNWY4bUhiRUNOODhwZ0txU3h4Sk0rU2FXTEE1YzIrVzJSL2R6WmhZU2VONTlMS1d2bVpDVVNlaVY4OTk4WjlLVUxKNU5ucnp1T216S1RwQWxubVdibkttM3h0WUhMNCtyUDVsVnZyMDREOCtjUWJIWE80V3dGMXo3M2N3cDJWdWRLSmFNL3BEU29ueGRuc1JSVmhQUDUwUWlrdmRET1o3S3Z3TExIdG5ZcXVORzgvWU04L0k4Tk5oSnhQdC9TdklQQlIrVTA1dmlCa0ljS1FvL0puV3g5TFh0QVU3ZlloNTVoY1pYbzMxb2d6bm92ckZSQ0cxWnhqME1wYWhOYXl2TEhrSEFOYUF1MXhVNVE1MmNxaExvbjJyUGl4RENieFlHSGdXNVBHcDJvWnRsa09XemVrbjB4UHROekdCdU5lMFJSTlRTUEtVcGVtckZVVzZ1OVlCYjNpM1VqaldaODVsUEtxMjdtNXZKSFJxNUwxdlluWTVBZy9rS1pGaEg0VXlPTXVTdEtoOVVxTGNzWkZBbmV1RlVUcUQ3eHEySis1VW1OUFFPWSIsIm1hYyI6IjVjZTA1ZDc2OWIwYTUyODc5ZTk3MGNkOThjMzZkNjQ0ZWU1NDJjNmNhOWQxYWNkZDNlNDc0YzU0YmVkMDQ5NzAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+