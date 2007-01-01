В калужском суде начались прения по делу о ДТП на Кирова, в котором пострадали 10 человек
Заседание началось в пятницу, 16 августа, в 10:00. Как сообщает наш корреспондент из зала суда, прения уже начались.
49-летний водитель в августе прошлого года протаранил остановку и сбил людей, которые ждали на ней общественный транспорт. Тогда мужчина находился в состоянии наркотического опьянения
Напомним, в прошлый раз судебной заседание перенесли по просьбе адвоката. Он попросил время на подготовку к судебным прениям.
Прокурор Калужской области запросил для автомобилиста восемь лет колонии общего режима, на три года лишить его водительского удостоверения и конфисковать автомобиль.
Я не выливаю негатив в комментариях - я говорю как есть. Да мне за 50, да я учился в школе во времена СССР, да я не сторонник ЕГЭ и Вам как журналисту наверное нужно придерживаться элементарных соблюдений написания текстов и заголовков. Вот в компании со своими сверстниками, Вы вправе общаться как угодно, на любом сленге, да хоть нецензурно - а здесь подобное или слова из подворотни (уж извините) не то место, где их стоит применять. Даже, если какие-то слова присутствуют в словарях Даля или Ожегова....