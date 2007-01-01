В калужском суде начались прения по делу о ДТП на Кирова, в котором пострадали 10 человек

Трое из них были дети.

Заседание началось в пятницу, 16 августа, в 10:00. Как сообщает наш корреспондент из зала суда, прения уже начались.

49-летний водитель в августе прошлого года протаранил остановку и сбил людей, которые ждали на ней общественный транспорт. Тогда мужчина находился в состоянии наркотического опьянения

Напомним, в прошлый раз судебной заседание перенесли по просьбе адвоката. Он попросил время на подготовку к судебным прениям.

Прокурор Калужской области запросил для автомобилиста восемь лет колонии общего режима, на три года лишить его водительского удостоверения и конфисковать автомобиль.