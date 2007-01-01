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Под Калугой в лобовой аварии погибли два человека

Возбуждено уголовное дело.
09:57 сегодня
1 879
Читайте KP40.RU:

Вечером четверга, 15 августа, прокуратура Калужской области сообщила подробности аварии, которая произошла утром того же дня на трассе Калуга – Тула на территории Ферзиковского района.

В ней погибли дав человека – 59-летний водитель отечественного автомобиля и 90-летний пассажир.

- Предварительно установлено, что при обгоне попутного автомобиля водитель автомобиля марки «Kia Sportage», совершил  столкновение с двигавшемся во встречном направлении автомобилем ВАЗ, - сообщает ведомство.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
mrTJohn

В ней погибли дав человека

...
Происшествия
Под Калугой в лобовой аварии погибли два человека
10:09 сегодня
1 865
mrTJohn

Надеюсь фото вымышленное, иначе под сомнением компетенция судьи, который

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ILR

Я не выливаю негатив в комментариях - я говорю как есть. Да мне за 50, да я учился в школе во времена СССР, да я не сторонник ЕГЭ и Вам как журналисту наверное нужно придерживаться элементарных соблюдений написания текстов и заголовков. Вот в компании со своими сверстниками, Вы вправе общаться как угодно, на любом сленге, да хоть нецензурно - а здесь подобное или слова из подворотни (уж извините) не то место, где их стоит применять. Даже, если какие-то слова присутствуют в словарях Даля или Ожегова.

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