Под Калугой в лобовой аварии погибли два человека
Вечером четверга, 15 августа, прокуратура Калужской области сообщила подробности аварии, которая произошла утром того же дня на трассе Калуга – Тула на территории Ферзиковского района.
В ней погибли дав человека – 59-летний водитель отечественного автомобиля и 90-летний пассажир.
- Предварительно установлено, что при обгоне попутного автомобиля водитель автомобиля марки «Kia Sportage», совершил столкновение с двигавшемся во встречном направлении автомобилем ВАЗ, - сообщает ведомство.
По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.
Я не выливаю негатив в комментариях - я говорю как есть. Да мне за 50, да я учился в школе во времена СССР, да я не сторонник ЕГЭ и Вам как журналисту наверное нужно придерживаться элементарных соблюдений написания текстов и заголовков. Вот в компании со своими сверстниками, Вы вправе общаться как угодно, на любом сленге, да хоть нецензурно - а здесь подобное или слова из подворотни (уж извините) не то место, где их стоит применять. Даже, если какие-то слова присутствуют в словарях Даля или Ожегова....