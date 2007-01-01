Под Калугой в лобовой аварии погибли два человека

Возбуждено уголовное дело.

Вечером четверга, 15 августа, прокуратура Калужской области сообщила подробности аварии, которая произошла утром того же дня на трассе Калуга – Тула на территории Ферзиковского района.

В ней погибли дав человека – 59-летний водитель отечественного автомобиля и 90-летний пассажир.

- Предварительно установлено, что при обгоне попутного автомобиля водитель автомобиля марки «Kia Sportage», совершил столкновение с двигавшемся во встречном направлении автомобилем ВАЗ, - сообщает ведомство.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.