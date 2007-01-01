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Новость дня Происшествия

В Обнинске на трассе «М-3» автомобиль на полном ходу влетел в столб

В пятницу, 16 августа ранним утром на 101 километре автодороги «М-3» произошло жёсткое ДТП.
Владимир Андреев
07:37 сегодня
0 346
Читайте KP40.RU:

В половине пятого утра автомобиль «Грейт Вол» врезался в придорожный столб, затем съехал в кювет и перевернулся.

По сообщению регионального МЧС, в результате аварии пострадал один человек. Что послужило причиной ДТП пока не сообщается.

О состоянии пострадавшего данных на этот момент нет. На место происшествия приезжала карета скорой медицинской помощи.

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Лента комментариев
Софья Фирсова

Вот вам еще, для развития кругозора: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировали&mode=spravka. Будьте добрее и читайте занимательные лингвистические статьи, очень интересное занятие. Точно полезнее, чем выливать свой негатив в комментариях.

...
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В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
11:17 15.08
7 2590
Софья Фирсова

Да, посмотрите примеры употребления этого слова.

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
10:57 15.08
7 2590
maks17

Уже поменялась интонация...ПОСТАРАЮТСЯ - значит не успеют,однозначно

...
Авто и транспорт
Синие мосты постараются открыть к концу августа
10:26 15.08
1 1835
ILR

Софья продолжайте и дальше коверкать русский язык - чем больше таких (типа такого "В Калуге поймали палившего по окнам дома стрелка") заголовков, тем больше просмотров же по-Вашему. То ли ещё будет...😭

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
09:43 15.08
7 2590
shurup

Т.е. по-вашему, эта ссылка объясняет как можно эвакуировать здание вокзала?

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
07:57 15.08
7 2590
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Бывало и похуже.

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
06:12 15.08
7 2590
RudeBoy

А на маяковке около "компота" когда машина горела, и почему информации нет?

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06:08 15.08
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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05:51 15.08
2 1134
Софья Фирсова

Здравствуйте! Для сведения: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировать&mode=slovari

...
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В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
02:12 15.08
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