В Обнинске на трассе «М-3» автомобиль на полном ходу влетел в столб

В пятницу, 16 августа ранним утром на 101 километре автодороги «М-3» произошло жёсткое ДТП.

В половине пятого утра автомобиль «Грейт Вол» врезался в придорожный столб, затем съехал в кювет и перевернулся.

По сообщению регионального МЧС, в результате аварии пострадал один человек. Что послужило причиной ДТП пока не сообщается.

О состоянии пострадавшего данных на этот момент нет. На место происшествия приезжала карета скорой медицинской помощи.