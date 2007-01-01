В Обнинске на трассе «М-3» автомобиль на полном ходу влетел в столб
В пятницу, 16 августа ранним утром на 101 километре автодороги «М-3» произошло жёсткое ДТП.
В половине пятого утра автомобиль «Грейт Вол» врезался в придорожный столб, затем съехал в кювет и перевернулся.
По сообщению регионального МЧС, в результате аварии пострадал один человек. Что послужило причиной ДТП пока не сообщается.
О состоянии пострадавшего данных на этот момент нет. На место происшествия приезжала карета скорой медицинской помощи.
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