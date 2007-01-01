В Калуге ищут 63-летнего мужчину

Последний раз его видели 5 августа.

В Калуге пропал 63-летний Виктор Земченков. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряда "ЛизаАлерт".

Рост мужчины 160 сантиметров. Он худощавого телосложения, волосы темно-русые, с проседью, глаза голубые.

Виктор был одет в темно синий свитер, голубую футболку, синие джинсы и черные туфли.

Если вы располагаете какой-либо информацией, обратитесь по номеру: 8 800 700 54 52 или 112. Звонок бесплатный. Также поисково-спасательный отряд нуждается в добровольцах. Чтобы записаться на поиск, позвоните по первому номеру телефона.