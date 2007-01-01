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Главная Новости Происшествия В Калуге ищут 63-летнего мужчину
Новость дня Происшествия

В Калуге ищут 63-летнего мужчину

Последний раз его видели 5 августа.
Софья Фирсова
12:17 сегодня
0 228
Читайте KP40.RU:

В Калуге пропал 63-летний Виктор Земченков. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряда "ЛизаАлерт".

Рост мужчины 160 сантиметров. Он худощавого телосложения, волосы темно-русые, с проседью, глаза голубые.

Виктор был одет в темно синий свитер, голубую футболку, синие джинсы и черные туфли.

Если вы располагаете какой-либо информацией, обратитесь по номеру: 8 800 700 54 52 или 112. Звонок бесплатный. Также поисково-спасательный отряд нуждается в добровольцах. Чтобы записаться на поиск, позвоните по первому номеру телефона.

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Лента комментариев
Софья Фирсова

Вот вам еще, для развития кругозора: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировали&mode=spravka. Будьте добрее и читайте занимательные лингвистические статьи, очень интересное занятие. Точно полезнее, чем выливать свой негатив в комментариях.

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Софья Фирсова

Да, посмотрите примеры употребления этого слова.

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10:57 сегодня
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maks17

Уже поменялась интонация...ПОСТАРАЮТСЯ - значит не успеют,однозначно

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10:26 сегодня
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ILR

Софья продолжайте и дальше коверкать русский язык - чем больше таких (типа такого "В Калуге поймали палившего по окнам дома стрелка") заголовков, тем больше просмотров же по-Вашему. То ли ещё будет...😭

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В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
09:43 сегодня
7 2070
shurup

Т.е. по-вашему, эта ссылка объясняет как можно эвакуировать здание вокзала?

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В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
07:57 сегодня
7 2070
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Бывало и похуже.

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06:12 сегодня
7 2070
RudeBoy

А на маяковке около "компота" когда машина горела, и почему информации нет?

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Софья Фирсова

Здравствуйте! Для сведения: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировать&mode=slovari

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