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Происшествия

В Калуге на дороге столкнулись две иномарки

В результате аварии на улице Тульской в Калуге пострадал один человек.
Владимир Андреев
07:35 сегодня
0 392
Читайте KP40.RU:

Ранним утром, в 5 часов 38 минут в четверг 15 августа, на Тульской произошло ДТП.

Не поделили дорогу «Шевроле Круз» и «Опель Астра». Судя по фото регионального МЧС, у Опеля отлетел задний бампер. Однако аварию простой назвать нельзя.

Как сообщают спасатели, в результате есть пострадавший. О его состоянии пока не сообщается, на месте работала бригада скорой медицинской помощи.

 

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Лента комментариев
shurup

Т.е. по-вашему, эта ссылка объясняет как можно эвакуировать здание вокзала?

...
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4 1718
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Бывало и похуже.

...
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06:12 сегодня
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RudeBoy

А на маяковке около "компота" когда машина горела, и почему информации нет?

...
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Софья Фирсова

Здравствуйте! Для сведения: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировать&mode=slovari

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02:12 сегодня
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Pro Fun

Интересно, а куда подевались все цыгане???

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Василёк

вполне может быть. а к депутатам - 87.

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ILR

Софья, Вы специально издеваетесь над читателями или такая грамотность?...😡

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18:51 14.08
4 1718
shurup

А этого никто не обещал 😀

...
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