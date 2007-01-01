В Калуге на дороге столкнулись две иномарки

В результате аварии на улице Тульской в Калуге пострадал один человек.

Ранним утром, в 5 часов 38 минут в четверг 15 августа, на Тульской произошло ДТП.

Не поделили дорогу «Шевроле Круз» и «Опель Астра». Судя по фото регионального МЧС, у Опеля отлетел задний бампер. Однако аварию простой назвать нельзя.

Как сообщают спасатели, в результате есть пострадавший. О его состоянии пока не сообщается, на месте работала бригада скорой медицинской помощи.