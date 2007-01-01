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Главная Новости Происшествия В Калуге на улице Кирова загорелась машина
Происшествия

В Калуге на улице Кирова загорелась машина

Софья Фирсова
20:36 14.08
0 215
Софья Фирсова
Читайте KP40.RU:

Автомобиль удалось потушить до приезда пожарных. Водителю помогли проезжающие мимо калужане.

Предположительно, в машине замкнуло проводку. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

По предварительным данным, никто не пострадал.

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Лента комментариев
Софья Фирсова

Здравствуйте! Для сведения: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировать&mode=slovari

...
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Pro Fun

Интересно, а куда подевались все цыгане???

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Василёк

вполне может быть. а к депутатам - 87.

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19:41 14.08
1 535
ILR

Софья, Вы специально издеваетесь над читателями или такая грамотность?...😡

...
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В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
18:51 14.08
2 1267
shurup

А этого никто не обещал 😀

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shurup

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16:29 14.08
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Даже удивительно, совершенно свободно, да ещё в городе, "ходят кони".

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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14:25 14.08
2 1086
ajax

Это такой стиль автора! Софья часто игнорирует смысл, лишь бы...

...
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13:08 14.08
7 1439
Александр KU

Может эти технологии уже перейдут в сферу центрального отопления (например чтобы когда холодно - топят, не холодно - не топят) - корректировкой мощности отопления исходя из погодных условий. Скоро будет выгоднее топить дровами, чем пользоваться услугами центрального отопления.

...
Общество
В Калуге технологии фантастики делают реальностью
12:15 14.08
3 644
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