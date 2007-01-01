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Происшествия

В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала

Софья Фирсова
17:22 сегодня
0 733
Читайте KP40.RU:

В среду, 14 августа, в Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала Калуга-1.

Как сообщают очевидцы, всех людей вывели из здания. На место прибыли сотрудники МЧС и полиция.

Вокзал оцепили. Причина эвакуации уточняется.

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Лента комментариев
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ajax

Это такой стиль автора! Софья часто игнорирует смысл, лишь бы...

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Александр KU

Может эти технологии уже перейдут в сферу центрального отопления (например чтобы когда холодно - топят, не холодно - не топят) - корректировкой мощности отопления исходя из погодных условий. Скоро будет выгоднее топить дровами, чем пользоваться услугами центрального отопления.

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Вот отличная информативность! Где рынок? Какой рынок? Что за палатки??? Правильно, надо "на всякий случай" написать так, чтоб никого из ответственных лиц не подставить...

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Хотелось бы увидеть план местности, чтобы понимать где пройдёт дорога.

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Какая тебе разница? У человека горе,посочувствовать надо. Может он охотничий билет до судимости получал и оружие хранит правильно,и использует по назначению.

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