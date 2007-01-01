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Новость дня Происшествия

В Калуге поймали палившего по окнам дома стрелка

Возбуждено уголовное дело.
Софья Фирсова
12:18 сегодня
0 720
Читайте KP40.RU:

Ранее мы сообщали, что в Калуге стреляли по окнам многоквартирного дома.

В стрельбе подозревают 24-летнего калужанина. Об этом сообщили в полиции.

По предварительной информации, мужчина громко слушал музыку на улице. Один из жильцов дома выкрикнул ему из окна замечание. Калужанин разозлился, взял пневматический пистолет и несколько раз выстрелил по окнам. После этого он убежал.

Расследование продолжается.

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Лента комментариев
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ajax

Это такой стиль автора! Софья часто игнорирует смысл, лишь бы...

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Александр KU

Может эти технологии уже перейдут в сферу центрального отопления (например чтобы когда холодно - топят, не холодно - не топят) - корректировкой мощности отопления исходя из погодных условий. Скоро будет выгоднее топить дровами, чем пользоваться услугами центрального отопления.

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colorkaluga

Вот отличная информативность! Где рынок? Какой рынок? Что за палатки??? Правильно, надо "на всякий случай" написать так, чтоб никого из ответственных лиц не подставить...

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«ИИ взяток не берет»

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дядя саша 1

Возместит из своего кармана или из бюджета?

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1 807
shurup

Хотелось бы увидеть план местности, чтобы понимать где пройдёт дорога.

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1 732
best85

Какая тебе разница? У человека горе,посочувствовать надо. Может он охотничий билет до судимости получал и оружие хранит правильно,и использует по назначению.

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Mubuca

Как можно упустить победу проигрывая два ноль?

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