В Калуге поймали палившего по окнам дома стрелка
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Калуге стреляли по окнам многоквартирного дома.
В стрельбе подозревают 24-летнего калужанина. Об этом сообщили в полиции.
По предварительной информации, мужчина громко слушал музыку на улице. Один из жильцов дома выкрикнул ему из окна замечание. Калужанин разозлился, взял пневматический пистолет и несколько раз выстрелил по окнам. После этого он убежал.
Расследование продолжается.
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