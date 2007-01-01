В Калуге поймали палившего по окнам дома стрелка

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Калуге стреляли по окнам многоквартирного дома.

В стрельбе подозревают 24-летнего калужанина. Об этом сообщили в полиции.

По предварительной информации, мужчина громко слушал музыку на улице. Один из жильцов дома выкрикнул ему из окна замечание. Калужанин разозлился, взял пневматический пистолет и несколько раз выстрелил по окнам. После этого он убежал.

Расследование продолжается.