В Калуге суд обязал чиновников возместить ущерб от упавшего на авто дерева
Как выяснилось в суде первой инстанции, в ноябре 2022 года калужанка припарковала свой автомобиль на бульваре Моторостроителей, что на Терепце. Однако вскоре на него рухнуло дерево. В то время в Калуге бушевала непогода, шел ледяной дождь.
Согласно данным судебной экспертизы, стоимость ремонта «Хендая Солярис» составила 178 853 рубля. Однако городская управа Калуги не согласилась с тем, что виновата в ЧП именно она.
Согласно позиции чиновников, так как дерево росло неподалеку от многоквартирного дома, обязанность по его содержанию лежала на собственниках жилья и управляющей компании.
Однако, суд установил, что в ЕГРН записано совсем другое. Дерево росло на землях МО «Город Калуга» и не входило в границы земельных участков под жилыми домами.
Поэтому суд первой инстанции принял сторону калужанки и обязал горуправу возместить ей не только ущерб, но и компенсировать судебные расходы в размере 17 592 рубля.
Чиновники с этим не согласились и подали апелляцию, которую Судебная коллегия оставила без удовлетворения. Так что теперь им точно придется раскошелиться.