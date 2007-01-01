В Калуге суд обязал чиновников возместить ущерб от упавшего на авто дерева

Во вторник, 13 августа, объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о вступлении в силу решения по делу о падении дерева на автомобиль калужанки.

Как выяснилось в суде первой инстанции, в ноябре 2022 года калужанка припарковала свой автомобиль на бульваре Моторостроителей, что на Терепце. Однако вскоре на него рухнуло дерево. В то время в Калуге бушевала непогода, шел ледяной дождь.

Согласно данным судебной экспертизы, стоимость ремонта «Хендая Солярис» составила 178 853 рубля. Однако городская управа Калуги не согласилась с тем, что виновата в ЧП именно она.

Согласно позиции чиновников, так как дерево росло неподалеку от многоквартирного дома, обязанность по его содержанию лежала на собственниках жилья и управляющей компании.

Однако, суд установил, что в ЕГРН записано совсем другое. Дерево росло на землях МО «Город Калуга» и не входило в границы земельных участков под жилыми домами.

Поэтому суд первой инстанции принял сторону калужанки и обязал горуправу возместить ей не только ущерб, но и компенсировать судебные расходы в размере 17 592 рубля.

Чиновники с этим не согласились и подали апелляцию, которую Судебная коллегия оставила без удовлетворения. Так что теперь им точно придется раскошелиться.