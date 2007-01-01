При столкновении автобуса и «Рено» в Калуге погибла женщина
Еще несколько человек госпитализировали.
Ранее мы сообщали о столкновении «Рено Меган» и рейсового автобуса, который ехал в сторону улицы Кирова по улице Ленина.
В аварии погибла женщина-пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. Водитель «Рено» и один из пассажиров автобуса в больнице.
Обстоятельства происшествия уточняются.
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amaleasalmon
Интересный город, с какой стороны не посмотри. И на пляже можно отдохнуть, и поесть вкусно, и достопримечательностей много. Ездили туда знакомые на неделю и всё равно всё посмотреть не успели, хотят ещё зимой под новый год приехать. Климат мягкий, зимой не холодно, летом не сильно жарко, много зелени....
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