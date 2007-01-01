При столкновении автобуса и «Рено» в Калуге погибла женщина

Еще несколько человек госпитализировали.

Ранее мы сообщали о столкновении «Рено Меган» и рейсового автобуса, который ехал в сторону улицы Кирова по улице Ленина.

В аварии погибла женщина-пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. Водитель «Рено» и один из пассажиров автобуса в больнице.

Обстоятельства происшествия уточняются.