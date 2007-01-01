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Новость дня Происшествия

При столкновении автобуса и «Рено» в Калуге погибла женщина

Еще несколько человек госпитализировали.
Софья Фирсова
10:35 сегодня
0 1506
Читайте KP40.RU:

Ранее мы сообщали о столкновении «Рено Меган» и рейсового автобуса, который ехал в сторону улицы Кирова по улице Ленина.

В аварии погибла женщина-пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. Водитель «Рено» и один из пассажиров автобуса в больнице.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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Лента комментариев
mrTJohn

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Надо подключить студентов Калужского педа к борьбе за урожай. Надо подключить бездельников городской управы и министерств к борьбе за урожай. У Калужской области сейчас нет главнее задачи чем полноценно и без потерь собрать урожай. Идет СВО дорог каждый центнер собранного урожая.

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Василёк

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Василёк

ну а что с соснами-то ? получили аудиенцию и засунули язык вместе с вопросами в ж? поверили, что это кусты ?

...
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ILR

Прям скопище ботов каких-то...😠

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Очередная шапша лапша на уши? Снова запускается завод? :)

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mrTJohn

Как же так то?

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13:02 12.08
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amaleasalmon

Интересный город, с какой стороны не посмотри. И на пляже можно отдохнуть, и поесть вкусно, и достопримечательностей много. Ездили туда знакомые на неделю и всё равно всё посмотреть не успели, хотят ещё зимой под новый год приехать. Климат мягкий, зимой не холодно, летом не сильно жарко, много зелени.

...
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Чем отдых в Калининградской области привлекает калужан
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12 4689
mik27

сво

...
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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