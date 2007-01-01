В Калужской области в ночи вспыхнул частный жилой дом
Пожар произошел в деревне Бутчино Куйбышевского района во вторник, 13 августа.
Жилой дом на улице Школьная в Бутчино загорелся в 1 час 25 минут, судя по сообщению на пульт пожарной охраны.
Подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области оперативно выехали по вызову.
По сообщению регионального МЧС, пострадавших при пожаре нет.
Лента комментариев
amaleasalmon
Интересный город, с какой стороны не посмотри. И на пляже можно отдохнуть, и поесть вкусно, и достопримечательностей много. Ездили туда знакомые на неделю и всё равно всё посмотреть не успели, хотят ещё зимой под новый год приехать. Климат мягкий, зимой не холодно, летом не сильно жарко, много зелени....
Афиша