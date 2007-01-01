В Калужской области в ночи вспыхнул частный жилой дом

Пожар произошел в деревне Бутчино Куйбышевского района во вторник, 13 августа.

Жилой дом на улице Школьная в Бутчино загорелся в 1 час 25 минут, судя по сообщению на пульт пожарной охраны.

Подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области оперативно выехали по вызову.

По сообщению регионального МЧС, пострадавших при пожаре нет.