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Происшествия

В Калужской области в ночи вспыхнул частный жилой дом

Пожар произошел в деревне Бутчино Куйбышевского района во вторник, 13 августа.
Владимир Андреев
07:56 сегодня
0 165
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Жилой дом на улице Школьная в Бутчино загорелся в 1 час 25 минут, судя по сообщению на пульт пожарной охраны.

Подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области оперативно выехали по вызову.

По сообщению регионального МЧС, пострадавших при пожаре нет.

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Лента комментариев
mrTJohn

Крепко помогли росту экономики стремительные скачки цен на ВСЁ, продукты, потребительские товары, ЖКХ, топливо, проезд и пр., на фоне стабильно низких зарплат.

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Губернатор рассказал о решении задач по росту экономики в Калужской области
15:45 12.08
1 724
Н.Влюбчивый

Надо подключить студентов Калужского педа к борьбе за урожай. Надо подключить бездельников городской управы и министерств к борьбе за урожай. У Калужской области сейчас нет главнее задачи чем полноценно и без потерь собрать урожай. Идет СВО дорог каждый центнер собранного урожая.

...
Экономика и бизнес
На развитие сельского хозяйства в Калужской области направят около двух миллиардов рублей
13:59 12.08
1 584
Василёк

Наверное что-то полезное для людей производят на этом производстве ? Какие-то средства делающие нашу сладкую жизнь еще слаще и комфортабельнее ?

...
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Промышленное производство выросло в Калужской области на 121,8% за полгода
13:55 12.08
1 576
Василёк

ну а что с соснами-то ? получили аудиенцию и засунули язык вместе с вопросами в ж? поверили, что это кусты ?

...
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1 2368
ILR

Прям скопище ботов каких-то...😠

...
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12 4638
Meshootka

Очередная шапша лапша на уши? Снова запускается завод? :)

...
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1 1515
mrTJohn

Как же так то?

...
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Еще 31 курянин прибыл в Калужскую область
13:02 12.08
1 1039
amaleasalmon

Интересный город, с какой стороны не посмотри. И на пляже можно отдохнуть, и поесть вкусно, и достопримечательностей много. Ездили туда знакомые на неделю и всё равно всё посмотреть не успели, хотят ещё зимой под новый год приехать. Климат мягкий, зимой не холодно, летом не сильно жарко, много зелени.

...
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Чем отдых в Калининградской области привлекает калужан
00:51 12.08
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mik27

сво

...
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2 2202
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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