В Калуге на улице Ленина легковушка столкнулась с автобусом

Утром во вторник, 13 августа на улице Ленина произошло ДТП, на место выехали сотрудники скорой медицинской помощи.

Судя по фотографиям с места происшествия, легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с автобусом.

Обстоятельства ДТП уточняются, о пострадавших пока не сообщается.