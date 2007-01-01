В Калуге на улице Ленина легковушка столкнулась с автобусом
Утром во вторник, 13 августа на улице Ленина произошло ДТП, на место выехали сотрудники скорой медицинской помощи.
Судя по фотографиям с места происшествия, легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с автобусом.
Обстоятельства ДТП уточняются, о пострадавших пока не сообщается.
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amaleasalmon
Интересный город, с какой стороны не посмотри. И на пляже можно отдохнуть, и поесть вкусно, и достопримечательностей много. Ездили туда знакомые на неделю и всё равно всё посмотреть не успели, хотят ещё зимой под новый год приехать. Климат мягкий, зимой не холодно, летом не сильно жарко, много зелени....
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