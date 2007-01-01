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Главная Новости Происшествия В Калуге на улице Ленина легковушка столкнулась с автобусом
Происшествия

В Калуге на улице Ленина легковушка столкнулась с автобусом

Утром во вторник, 13 августа на улице Ленина произошло ДТП, на место выехали сотрудники скорой медицинской помощи.
Владимир Андреев
07:47 сегодня
0 347
Читайте KP40.RU:

Судя по фотографиям с места происшествия, легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с автобусом.

Обстоятельства ДТП уточняются, о пострадавших пока не сообщается.

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Лента комментариев
mrTJohn

Крепко помогли росту экономики стремительные скачки цен на ВСЁ, продукты, потребительские товары, ЖКХ, топливо, проезд и пр., на фоне стабильно низких зарплат.

...
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Губернатор рассказал о решении задач по росту экономики в Калужской области
15:45 12.08
1 724
Н.Влюбчивый

Надо подключить студентов Калужского педа к борьбе за урожай. Надо подключить бездельников городской управы и министерств к борьбе за урожай. У Калужской области сейчас нет главнее задачи чем полноценно и без потерь собрать урожай. Идет СВО дорог каждый центнер собранного урожая.

...
Экономика и бизнес
На развитие сельского хозяйства в Калужской области направят около двух миллиардов рублей
13:59 12.08
1 584
Василёк

Наверное что-то полезное для людей производят на этом производстве ? Какие-то средства делающие нашу сладкую жизнь еще слаще и комфортабельнее ?

...
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Промышленное производство выросло в Калужской области на 121,8% за полгода
13:55 12.08
1 576
Василёк

ну а что с соснами-то ? получили аудиенцию и засунули язык вместе с вопросами в ж? поверили, что это кусты ?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Под Боровском дачники устроили настоящую войну за свой лес
13:53 12.08
1 2368
ILR

Прям скопище ботов каких-то...😠

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13:48 12.08
12 4638
Meshootka

Очередная шапша лапша на уши? Снова запускается завод? :)

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1 1515
mrTJohn

Как же так то?

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Еще 31 курянин прибыл в Калужскую область
13:02 12.08
1 1039
amaleasalmon

Интересный город, с какой стороны не посмотри. И на пляже можно отдохнуть, и поесть вкусно, и достопримечательностей много. Ездили туда знакомые на неделю и всё равно всё посмотреть не успели, хотят ещё зимой под новый год приехать. Климат мягкий, зимой не холодно, летом не сильно жарко, много зелени.

...
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Чем отдых в Калининградской области привлекает калужан
00:51 12.08
12 4638
mik27

сво

...
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2 2202
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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