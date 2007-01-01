В Калуге началось судебное заседание по делу о похищении восьмилетней девочки

По версии следствия, четверо жителей Калужской области решили похитить ребенка, чтобы получить деньги за освобождение. Преступники искали жертву в нескольких населенных пунктах.

29 ноября 2023 года они украли 8-летнюю школьницу в Козельске. Девочку привез школьный автобус, после чего она пошла кататься на горке. Там ее подкараулили и посадили в машину.

Девочку искали всем городом. К поиску были подключены волонтеры, сотрудники полиции и жители соседних районов.

Преступники испугались наказания и 30 ноября вывезли ребенка в Белевский район Тульской области. Там они оставили девочку на улице. В этот же день следователи, криминалисты СКР и сотрудники полиции смогли найти ребенка.

-За совершение особо тяжких преступлений подсудимым грозят длительные сроки лишения свободы, - сообщили в СУ СК по Калужской области.