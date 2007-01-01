+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге началось судебное заседание по делу о похищении восьмилетней девочки
Новость дня Происшествия

В Калуге началось судебное заседание по делу о похищении восьмилетней девочки

Софья Фирсова
14:54 сегодня
0 164
СУ СК по Калужской области
Читайте KP40.RU:

По версии следствия, четверо жителей Калужской области решили похитить ребенка, чтобы получить деньги за освобождение. Преступники искали жертву в нескольких населенных пунктах.

29 ноября 2023 года они украли 8-летнюю школьницу в Козельске. Девочку привез школьный автобус, после чего она пошла кататься на горке. Там ее подкараулили и посадили в машину.

Девочку искали всем городом. К поиску были подключены волонтеры, сотрудники полиции и жители соседних районов.

Преступники испугались наказания и 30 ноября вывезли ребенка в Белевский район Тульской области. Там они оставили девочку на улице. В этот же день следователи, криминалисты СКР и сотрудники полиции смогли найти ребенка.

-За совершение особо тяжких преступлений подсудимым грозят длительные сроки лишения свободы, - сообщили в СУ СК по Калужской области.

Новости по тегу
происшествия
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
amaleasalmon

Интересный город, с какой стороны не посмотри. И на пляже можно отдохнуть, и поесть вкусно, и достопримечательностей много. Ездили туда знакомые на неделю и всё равно всё посмотреть не успели, хотят ещё зимой под новый год приехать. Климат мягкий, зимой не холодно, летом не сильно жарко, много зелени.

...
Новости партнеров
Чем отдых в Калининградской области привлекает калужан
00:51 сегодня
11 4453
mik27

сво

...
Общество
Калужская область встречает людей из Курской области
13:44 11.08
2 1988
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Общество
11 августа родилась и умерла знаменитая калужская актриса
11:30 11.08
5 6186
Василёк

а что случилось ?

...
Общество
Калужская область встречает людей из Курской области
09:52 11.08
2 1988
Василёк

фестиваль скуфов ?

...
Спорт
В Калуге проходит фестиваль «Цифровые спортивные игры»
09:50 11.08
2 1158
Василёк

обрушение крыши в этом сезоне будут показывать ?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Чем удивит в сентябре театральный фестиваль калужскую публику
09:49 11.08
1 1310
дядя саша 1

Судя по заголовку актриса родилась стала знаменитой и умерла в один день!

...
Общество
11 августа родилась и умерла знаменитая калужская актриса
09:34 11.08
5 6186
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Валентина Иосифовна Никитина родилась 13 августа 1895 года в семье служащего Владикавказской железной дороги в Ставрополе,  и там же в 1916 году впервые вышла на сцену.

...
Общество
11 августа родилась и умерла знаменитая калужская актриса
09:12 11.08
5 6186
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Перед своей кончиной в 1504 году великий Московский князь Иван Васильевич (Иван III), женатый на византийской царице Софье Палеолог, завещал одному из своих сыновей – Симеону,  «город Колугу с волостьми и с путьми и з селы и со всеми пошлинами», и через год 18-летий князь Симеон Иванович выбрал  Калугу своим местопребыванием.

...
Общество
10 августа калужане жаловались на состояние сквера
19:47 10.08
3 5110
НинаZ

Кому нужна эта гигантомания??? Это в какую копеечку влетело? В Черносвитино остановка вросла в землю, вся ржавая и в дырах, металл пальцем можно проткнуть! Заменить - денег нет, ждите. Зато покрасили. Как говорят: "Покрасить и выбросить". Нет детской площадки, нет магазина. На детскую площадку денег нет, магазина нет, так как предприниматели не идут. Так за те деньги, что потратили на такой флагшток, можно было и детскую площадку сделать, и магазин небольшой построить и сдавать в аренду предпринимателям. Да лучше бы эти деньги ребятам на войну отправили. Кстати, Черносвитино по прямой от ул. Кирова всего в семи километрах, а живём, как в дремучей деревне, где-нибудь в тайге.

...
Общество
В Калуге начался монтаж флагштока под огромный триколор
20:32 09.08
3 3876
Афиша
Променад-концерты и мюзикл: что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IjRUWW81eDdteWduVWROKzlONmVpbkE9PSIsInZhbHVlIjoiNU11QTVkR0F2VlNtMUxXdmtBVkhWNGtpQzU1MytqN0FtcUFjU2xjTlB6bWhZRzVvVHRhWVo0bVMrZTdBTUJKZ3dWdVdiUXVMWFRKUTh4WSs1ek5KVkFib2JMcE5tcWRxVU1zTkJLRWdHT1lqZkVTSVVwd0lTMXBYOHJyQlZvNUpVRzEveG5ycWtlSkxDVFlZa1BEdGQyVmdialUwZlNYc2xVVk85STdYbzJtbzluY21zbml4ZFJqSzJmdzN5dFJKTDdQVGVrWlRuUnozU3F3Nk1nRGFKNHJibk5tc2lNeU04SjJWRmVDRVdyUmJZbytMNWRNeXh2WkxUWUdvZ0c3Wm1uWWlOZGlCd1U2V0EzSjZTT1NiZjV0NC9EcURWRGxKWE9oOS8zWCt1YWpjTksyYmEvcjQxSmlENUlWTk1LS2hrdXIyeng2SnBLYkRPS1c2Qk9pbUhNTUh2VTZ2RFZEOTBneE1Td2JkQ1I4ajRVWW5pakRjTTlmREx4R3ZuYmtZbnNEb3NVNXhkSURTYWllakl3WTBFaTNZaXVsdGduRTZobHZKMU9DdkQ2TDdKYzRVVWpUaWN1OUcrY0s2YmNlNUFIYmovL2hCK2JpajZCczlpOCtWNFl0b2w4RFFZcFdXN1Y5WmkyQW5pT2pneWdnbkY0RTdMOFhpbW9qZ05uOXNoTTZoVkpicW82YXh3VDdBeXBicHZ3NDBxY011K3BmSnJwb3phemp4RjNuTWhJN1B0cVZaMlFPNTB5Zks3OURMQytnekcwOTVoeUpicFlCTXFXTXNVclNWbE5nRVpQU3ZGbEsvMFQrMFRzaFFvVjJicHN5Q1ZPYXRsekVUdmZsbyIsIm1hYyI6IjgzNzM3MDUwNDI5MTRlYjVjYzgxNGFkZDJiMjdjOGNjZGQyZTcxOTQ2NDFlOTg1OTU3YmFjNDc3MmZkNTk5N2IiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Im5Rdnp3V1hYdlVrZEpnMmp6UGw0S3c9PSIsInZhbHVlIjoiQjFlN25LME1DY0JLa3RFbk1XcU52R1BVVDlEN1FNQURBZDJjVFY2MGFXYldnd3d6WEg4VE9wL21IM2Y5dTd6bis2WUthK09GdisybUw5Q2FzalN5QTZTODkyYjNyUTNwUGt2MmFhY3BpRkxqSCtWYW5aUnJpaWZkZ21oRGIwenhiY3RnR2sxR0RFZkV5bUFBTllrYm1GK21RYndYdThoWFVNR2pySmV0d2tzc2plemdsWHNPYXJCTm5sUmZLZExYV0hUcENiaUNYR05MZWFUSGk3TUM1NDhrZ2xRUldqRjd3YVZWQnhzNXlwK3pqZVFnMkpMaUFPY1NzTkd1Lzh0Yk9lZFpmNW9iYmg4ZUFUeFlCcDNvSmxkTXZ4cmU1ZTlDSWF4UlZwaTJOZ2xjSEFyNHNQN1BaMGpCVU5jTUgxOW9sSWEvSGFrZ3lQYmdVU2dVSVo3VVUyY0dYUFZLSjZmY2RGT1p0VTR2bkNzM3RVUDZtNWZFdC9UV1pCZFpKeWI1N0dCTS9JWEJwTXZhbktxTDAzbHB2eTZrZk1OY2VVTllQMlZwaTQwZnRTYmpGY2NGdjIwbzJ0ZUVIWG1MeXB2aCIsIm1hYyI6IjBhOGVjZGEyOWMyNzQ3YzIyYjE3ODY4YmFlYTlhYzRiYjFkMDQ0ZWY0NTQxOWIwODNjYzM4YmRhY2JhMGY4MmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+