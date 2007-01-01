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На окраине Калуги погиб водитель «БМВ»

Пострадал 20-летний пассажир.
Софья Фирсова
12:07 сегодня
0 919
ГУ МЧС по Калужской области
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В воскресенье, 11 августа, в 15:30 на 7 километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» произошла авария со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области. По предварительной информации, 25-летний водитель, управляя «БМВ 530», ехал из Калуги в Москву. Он не справился с управлением и въехал в световую опору. После этого автомобиль перевернулся. Водитель погиб. 20-летнего пассажира госпитализировали.

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amaleasalmon

Интересный город, с какой стороны не посмотри. И на пляже можно отдохнуть, и поесть вкусно, и достопримечательностей много. Ездили туда знакомые на неделю и всё равно всё посмотреть не успели, хотят ещё зимой под новый год приехать. Климат мягкий, зимой не холодно, летом не сильно жарко, много зелени.

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