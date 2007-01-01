На окраине Калуги погиб водитель «БМВ»

Пострадал 20-летний пассажир.

В воскресенье, 11 августа, в 15:30 на 7 километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» произошла авария со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области. По предварительной информации, 25-летний водитель, управляя «БМВ 530», ехал из Калуги в Москву. Он не справился с управлением и въехал в световую опору. После этого автомобиль перевернулся. Водитель погиб. 20-летнего пассажира госпитализировали.