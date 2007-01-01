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Происшествия

В Калужской области на дороге загорелся автомобиль

На четвертом километре автодороги «Кондрово-Карцево» в Дзержинском районе в воскресенье, 11 августа вспыхнуло авто.
07:48 сегодня
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Возгорание произошло около пяти часов вечера. Подразделениями пожарно-спасательной службы оперативно потушили загоревшийся автомобиль.

По сообщению регионального МЧС, пострадавших нет.

Причины пожара выясняются.

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Лента комментариев
amaleasalmon

Интересный город, с какой стороны не посмотри. И на пляже можно отдохнуть, и поесть вкусно, и достопримечательностей много. Ездили туда знакомые на неделю и всё равно всё посмотреть не успели, хотят ещё зимой под новый год приехать. Климат мягкий, зимой не холодно, летом не сильно жарко, много зелени.

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Кому нужна эта гигантомания??? Это в какую копеечку влетело? В Черносвитино остановка вросла в землю, вся ржавая и в дырах, металл пальцем можно проткнуть! Заменить - денег нет, ждите. Зато покрасили. Как говорят: "Покрасить и выбросить". Нет детской площадки, нет магазина. На детскую площадку денег нет, магазина нет, так как предприниматели не идут. Так за те деньги, что потратили на такой флагшток, можно было и детскую площадку сделать, и магазин небольшой построить и сдавать в аренду предпринимателям. Да лучше бы эти деньги ребятам на войну отправили. Кстати, Черносвитино по прямой от ул. Кирова всего в семи километрах, а живём, как в дремучей деревне, где-нибудь в тайге.

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