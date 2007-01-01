В Калужской области на дороге загорелся автомобиль
Возгорание произошло около пяти часов вечера. Подразделениями пожарно-спасательной службы оперативно потушили загоревшийся автомобиль.
По сообщению регионального МЧС, пострадавших нет.
Причины пожара выясняются.
Интересный город, с какой стороны не посмотри. И на пляже можно отдохнуть, и поесть вкусно, и достопримечательностей много. Ездили туда знакомые на неделю и всё равно всё посмотреть не успели, хотят ещё зимой под новый год приехать. Климат мягкий, зимой не холодно, летом не сильно жарко, много зелени....
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