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В Калуге стреляли по окнам жилого дома

Полиция проводит проверку после сообщения от калужанина.
Анастасия Каторгина
16:30 сегодня
0 540
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Предварительно, вечером неизвестные мужчины находились во дворе, громко разговаривали и ругались матом.

Один из жителей дома сделал им замечание.

— После чего один из находившихся во дворе мужчин возможно произвел несколько выстрелов по окнам его квартиры из неустановленного вида оружия, - сообщила 11 августа полиция.

Проводится проверка. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

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