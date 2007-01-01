В Калуге стреляли по окнам жилого дома

Полиция проводит проверку после сообщения от калужанина.

Предварительно, вечером неизвестные мужчины находились во дворе, громко разговаривали и ругались матом.

Один из жителей дома сделал им замечание.

— После чего один из находившихся во дворе мужчин возможно произвел несколько выстрелов по окнам его квартиры из неустановленного вида оружия, - сообщила 11 августа полиция.

Проводится проверка. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.