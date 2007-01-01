+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Жуковском районе загорелся пост СППС
Происшествия

В Жуковском районе загорелся пост СППС

Пожар здания произошел днем 10 августа. Оно находится в деревне Ольхово на улице Центральной.
Анастасия Каторгина
13:00 сегодня
0 122
Читайте KP40.RU:

Об этом сообщило МЧС.

К счастью, никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Василёк

а что случилось ?

...
Общество
Калужская область встречает людей из Курской области
09:52 сегодня
1 1422
Василёк

фестиваль скуфов ?

...
Спорт
В Калуге проходит фестиваль «Цифровые спортивные игры»
09:50 сегодня
2 833
Василёк

обрушение крыши в этом сезоне будут показывать ?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Чем удивит в сентябре театральный фестиваль калужскую публику
09:49 сегодня
1 933
дядя саша 1

Судя по заголовку актриса родилась стала знаменитой и умерла в один день!

...
Общество
11 августа родилась и умерла знаменитая калужская актриса
09:34 сегодня
4 5635
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Валентина Иосифовна Никитина родилась 13 августа 1895 года в семье служащего Владикавказской железной дороги в Ставрополе,  и там же в 1916 году впервые вышла на сцену.

...
Общество
11 августа родилась и умерла знаменитая калужская актриса
09:12 сегодня
4 5635
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Перед своей кончиной в 1504 году великий Московский князь Иван Васильевич (Иван III), женатый на византийской царице Софье Палеолог, завещал одному из своих сыновей – Симеону,  «город Колугу с волостьми и с путьми и з селы и со всеми пошлинами», и через год 18-летий князь Симеон Иванович выбрал  Калугу своим местопребыванием.

...
Общество
10 августа калужане жаловались на состояние сквера
19:47 10.08
3 4726
НинаZ

Кому нужна эта гигантомания??? Это в какую копеечку влетело? В Черносвитино остановка вросла в землю, вся ржавая и в дырах, металл пальцем можно проткнуть! Заменить - денег нет, ждите. Зато покрасили. Как говорят: "Покрасить и выбросить". Нет детской площадки, нет магазина. На детскую площадку денег нет, магазина нет, так как предприниматели не идут. Так за те деньги, что потратили на такой флагшток, можно было и детскую площадку сделать, и магазин небольшой построить и сдавать в аренду предпринимателям. Да лучше бы эти деньги ребятам на войну отправили. Кстати, Черносвитино по прямой от ул. Кирова всего в семи километрах, а живём, как в дремучей деревне, где-нибудь в тайге.

...
Общество
В Калуге начался монтаж флагштока под огромный триколор
20:32 09.08
3 3503
ajax

Снимок - "огонь"!(( С таким качеством ставить на сайт - себя не уважать и читателей! Нелюбо!

...
Спорт
В Калуге проходит фестиваль «Цифровые спортивные игры»
17:36 09.08
2 833
elisei

Здоровья Владимиру!И долгих лет жизни.А сыну,и внукам позор..Ладно не общаться,но навещать же можно,человек без зрения..Помочь,поговорить.Рано или поздно не станет человека,и сразу на квартиру объявятся по наследству,как не в чем не бывало.

...
Статьи, аналитика, репортажи
«Слепнуть я начал 18 лет назад»: как в Калуге выживает 75-летний инвалид по зрению
16:18 09.08
1 1155
Александр Справедливый

Это супер новость!Город ликует! Вы теперь про каждую яму будете спрашивать?

...
Благоустройство
Лестницу к спортшколе «Труд» начали ремонтировать
15:56 09.08
2 1197
Афиша
Променад-концерты и мюзикл: что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6ImFCenhuUGExQkVETEVxTzZub1VmNFE9PSIsInZhbHVlIjoiS29KdTFtOGJnTVJKemNUYm1LRjFzTTlrMTE2d0lMMUFPVDBJK2RSaGk2MWl1cHU0eWlZbmM4eFpuZk9FVTR2eVExaXdySFB3bnpmWWNtdE9xWGx5TUp2VVhWSUtzeWZBRDdNYnc5aUYzRkVKdk4vM2hTQll2Wk1YWnRrMUY3NVpXRU9kR09YRDB0YmNJU1h5UTd6anJWaTR2QnVFb2dFS3BVYzFEZDdZR3JJeHdNd3FGT1l2MjZlRVBPdHRzcXMwK0FTQys1ckEyelpPZHZQckJmbVVSdHpNNk5CejV3SHBua3RDeFp1MDl6M0xDWTNydTlmNlR0ZmN5eGRYUlBqOUtaYldoVHRKRWxYRXpmNmtRdmFOdnUvT2toVTBSaUcrUzlTSlJQeGVPcDNuQ0VyeDBoTDRYajVQb2g4R1RTWWVUMFhXR3BVKzVwT0xwR3FVc1c1aVA3RHdQSWFYVHJlMld4elBYLzBMTUd1czBaVjIwMW9GK3BUM3lxN3cyc002UVdkVG5ON3R1WEs2L3VkajdpNjVEUXh5V0Uxb09CTGZXSnFuaHhaVEJ2TmtxZThHTlV3UzdrcTJ2N1RlVHpEUndRSnllYjV0SDB3MVNUVHp2T1RzQWdyMUgvSHJ6V2F6dVNWQkJ1c1Y0ck4wNng5cU5iU3NEV28rdlBWKy8vRmZLdnE3MzVDSlFTc2F5MHJrYWJZUjhpU1ZNRldZd1Q4N0Rjbm1pcXl0M3pJUGRRclJVMnhpSG5jZXBrc3BzdE9MKzM2ZW13RGFMWkhhVlJyMDRoVlc1RXcyNHZNZm9UMG9Hayt5NEE1RlVmK1NRSDZWbjdBTWNWYU9sUmtNMW4xQyIsIm1hYyI6IjI2ODk5NzgzMTMxY2RjOTAwYzFhZjhmNTA3OGVmMWVmM2Q1Yzc4YzBmOGNjMzU1OTRiNzUzMzNiNTYzYjI0ZDkiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IncrT3Y1VjF5dmdBY05ramNFcHRiS0E9PSIsInZhbHVlIjoiN2hxbzJ5Umg2cWdtYjZoanZVNVVRNFphS1BFZUdyRmdmNGNyUkx5ZUcybmJOU05wU3N5V012a3Z3KzZ3SkJLSkxkSXNsVUYvNjlMdmVQU2xjYmRsb052dlZoOFJnNkxQUnhieGUrZUdoYVJIcTBzTmdBNzZlZ0gxUHpJK1RqdjA1M29zdEZPbGFITUhkQ0lIWGRlK2t5RlBmRDRJcXJtYlZIVGVoMjIrNGduS1piMWExelhWNENDWUpQbDNpSENydjl3WVNFR1NobEMya0hPbjEzamE3YU03OUVvaUoyektrTTkvTFl4UE9ocmlhZ1J0bjhseW5zSm5LSXNzdURlbmdqelpuSW1rWXkrRk50S0lIeElxeGZJRUxGUHowUGpqOTFXcmxSQzRjc3pxQUdVN3NCd3lMSzBVU2c5QVFZbE42K1VyQm9ma21TOTFZK2VrWVlwcVVVSXI1ODNCd04vWDBuWUZkalZOR3hqaEt5TDZXcTJSQmszQXdqOVd5bmlBcGUzQnBUaitWR3h1RXZkdW1tWXJTRXMyTUtkT3BDKzFvTzBwZ1YybjA3clNsamdKemo5WW04MUkxM2haL0h1byIsIm1hYyI6IjM3MTdkM2IzZDY1YTI3MDVhOWZmYzFjNDRjZDcxNTUyZDg4YzcyMWRjNDY3NTUzNjhlNTExNTExY2UwNzQ2ZGQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+