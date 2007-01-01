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Стали известны подробности ДТП в Перемышльском районе

Напомним, авария произошла рано утром 11 августа.
Анастасия Каторгина
11:11 сегодня
0 366
ГУ МЧС по Калужской области
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На 27 километре дороги «Калуга - Перемышль - Белев - Орел», по предварительной информации, 40-летний мужчина за рулем автомобиля «ГАЗ», ехал в сторону Перемышля. Он не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.

Об этом сообщила полиция.

В итоге пострадали водитель и пассажирка авто. Обоих госпитализировали.

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