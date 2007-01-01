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Главная Новости Происшествия В Калужской области «Газель» опрокинулась в кювет
Происшествия

В Калужской области «Газель» опрокинулась в кювет

Рано утром 11 августа произошло ДТП в Перемышльском районе.
Анастасия Каторгина
09:30 сегодня
0 378
ГУ МЧС по Калужской области
Читайте KP40.RU:

ЧП случилось на 28 километре дороги Р-92.

Об этом сообщило региональное МЧС.

Пострадали несколько человек.

Точные обстоятельства происшествия уточняются.

 

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