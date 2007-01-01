+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области столкнулись «Лада» и «Ниссан»
Происшествия

В Калужской области столкнулись «Лада» и «Ниссан»

Пострадали два человека.
Софья Фирсова
16:27 сегодня
0 227
ГУ МЧС по Калужской области
Читайте KP40.RU:

В пятницу, 9 сентября, около 12 часов дня на 76 километре автодороги «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов» произошла авария. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области.

41-летний водитель, управляя «Ладой Грантой», ехал со стороны Тарусы в Калугу. Он не пропустил женщину, которая ехала на автомобиле «Ниссан Кашкай» по главной дороге.

Пострадали оба водителя. Их госпитализировали.

Новости по тегу
происшествия
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
НинаZ

Кому нужна эта гигантомания??? Это в какую копеечку влетело? В Черносвитино остановка вросла в землю, вся ржавая и в дырах, металл пальцем можно проткнуть! Заменить - денег нет, ждите. Зато покрасили. Как говорят: "Покрасить и выбросить". Нет детской площадки, нет магазина. На детскую площадку денег нет, магазина нет, так как предприниматели не идут. Так за те деньги, что потратили на такой флагшток, можно было и детскую площадку сделать, и магазин небольшой построить и сдавать в аренду предпринимателям. Да лучше бы эти деньги ребятам на войну отправили. Кстати, Черносвитино по прямой от ул. Кирова всего в семи километрах, а живём, как в дремучей деревне, где-нибудь в тайге.

...
Общество
В Калуге начался монтаж флагштока под огромный триколор
20:32 09.08
3 3218
ajax

Снимок - "огонь"!(( С таким качеством ставить на сайт - себя не уважать и читателей! Нелюбо!

...
Спорт
В Калуге проходит фестиваль «Цифровые спортивные игры»
17:36 09.08
1 542
elisei

Здоровья Владимиру!И долгих лет жизни.А сыну,и внукам позор..Ладно не общаться,но навещать же можно,человек без зрения..Помочь,поговорить.Рано или поздно не станет человека,и сразу на квартиру объявятся по наследству,как не в чем не бывало.

...
Статьи, аналитика, репортажи
«Слепнуть я начал 18 лет назад»: как в Калуге выживает 75-летний инвалид по зрению
16:18 09.08
1 870
Александр Справедливый

Это супер новость!Город ликует! Вы теперь про каждую яму будете спрашивать?

...
Благоустройство
Лестницу к спортшколе «Труд» начали ремонтировать
15:56 09.08
2 938
shurup

Сделали бы там полноценный стадион для ФК Калуга, вот было бы здорово. А то в областном центре стадиона нет.

...
Благоустройство
Лестницу к спортшколе «Труд» начали ремонтировать
13:15 09.08
2 938
mik27

нацист что ли ?

...
Общество
Министр Олег Калугин предложил на 30 лет запретить давать гражданство мигрантам из Азии
10:48 09.08
2 1426
нико

И это правильно.

...
Общество
Министр Олег Калугин предложил на 30 лет запретить давать гражданство мигрантам из Азии
09:57 09.08
2 1426
VGA

Точно золотые? А почему на фото диплом второй степени?

...
Спорт
Впервые в истории Калужской области калужанки получили награды на Первенстве мира по рукопашному бою
09:07 09.08
1 824
mrTJohn

Ах-хах, точно. Такой телефон как на фото вместо смартфона дать им, сразу отвыкнут от гаджетов. 😃

...
Общество
В Калужской области дали возможность родителям получить помощь при проблемах зависимости ребенка от гаджетов
09:02 09.08
1 894
Василёк

кому должны и что будет если не сдадут кто расскажет ?

...
Общество
Завершается облицовка фасада в новом здании калужского ТЮЗа
22:33 08.08
1 1298
Афиша
Променад-концерты и мюзикл: что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6InRpRDhKbCtBU1hmaG83U1JZQWpOaXc9PSIsInZhbHVlIjoiK2pkV1g1NFdLaDBrZ1UvWkZtbUtPUEFZTksxcXZjS3JvRFFWN0g4eC9VaTF1cXR6Ykk4ZUZvWGd6UWFSaFdXRzNPcTk2Q0RLOVVGNjBVVHc5ckdtckp5ZUVKRDNLejhxU3JVbVJFRzFhL3RDSUhEbXFZTmorUEJ2QXZVRXcyVFVLYmN0SWk0SnBkWFJTanVwZHNuOWlvQjVNQXJVMlZtK281VThIUlh0aDhETmVBaDA3N3ZCSC9oekwrSk4rd1JTT0FwYnFwTXRwaUV1aXJ2M2N2RlNvS3hVdDVnNTJzd3VFWEp6T3hyd3NaSDVYRVJCa01EeHQwek5EV0V3aEpRNTgrMnh6MEYrMGR2RGlUZ09OTkh0RU5NUDBVSVlXK3MwL09pb1BMek1LekE1Zk9iMS9jQ0xFZ3JaanhBa1RiZUJEb3lNcGJGdHBIOXNRUG51TWNkTzJBTjJXUmdiSDNmOFR4b3N3Q0NlbWtFRmp3MXAvVUlSVkdnamVveFgrcENBYlBkOWhnYUllV3NpdUJrb0hwWEI0SWc4dDQrdkk1bzZBVklVa0ZKOEhPVFJ0clBTem1TZ251UHZPcDFCV2ZYU0FpSHh4WWl1aXZkNVF4QjJvWkt0L3ZaV3Z5WkZIRTdRK3BFNjN1L3dUOWsrQjFEdXJ6RDNXNVZ3UXBRRi83SHdUY3YrVVE4QW5PNGFrTUlHWmlhSjlhbGo1RE4wQ21sV0RpbW1TdkNpT2JsNlVEWWMxMlN2UXV0WVNzdXl6VEdNbXpqSTRIQzlWQVd3QUVQZEJ4MitqUUtPRUdsaHJzTlE1L3FoRXpFcnRJYW1qZXN2WVVLZmlyWDlyTW9oMUpEOCIsIm1hYyI6IjliYjFiMmRjOTljZjU4Y2FkMDI4ZTQ4MDE5NDFmNWE5OTlmNjI1ZjM4ZGU5ZDU0ZGNhNjhhYWYzNmUwMzQ0NGUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImpYdDJTU0xrNGQ1RlYyUEZXQVVtenc9PSIsInZhbHVlIjoiWXlzUGxlZTRYMitaMENURkpsMHlMbENTUUFPTjFqWjMrZFIzZk4wY3NLRzNKSk1NUERrRnJ0dzlQNzErYkx0UkJCeXRWL3ZBSFplZGE2eWxtUnREd2xOcklHbE1sakxIajYzRGlpdXM1RzRQNGVtSFdCbE9WSDdSV0cwNGN3NjEyRW9OMmd0c2xGY1hwUlhIS004Y3Y3ZlM4dG1qeUx0dkhBVkdWcFdWUk4wZ1htTHpPUEQrVVJKQkNzTlhmUXVtb2pVVzQvNGI2Wjk5Z1VDdklicUUrais5QWI1M1BBdFFaWnBLbmJXbDFXOWpZQ2doOVp2R3V5VTBtWkltRGd3QTNnNlQyb045NjAvazVSbEVNYzJXcGFVempWdHgyZkwyc0hiSmRIMjUyb2tyNVdieXRaeVZsbG5rUS9TWW9zVUpYR1lQWnprNWJ3QzF6YmFXMmhVNU9NSHFIdGU0OEFQYjViMEFOLzdZMHJqNUQzalB2ZzdqUkJpUUhOaEU1RWhPc20xWk9tRlFibGd4UEZaSjFtc2p5bmYzb0xZc293WXpoZ1EvSlc1TDQ5eVBpZmxpRElqa2taVi9PNGlBOGJpNCIsIm1hYyI6ImQyZjIzNTE3MDM3Yjc1ZjBjZWRlNWUzMWM5YWY5ZTY3ZDk2NTYxZDY0NWNkMWYyZjhmNGNhOTFlODA5OTk5NzkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+