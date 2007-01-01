В Калужской области столкнулись «Лада» и «Ниссан»
В пятницу, 9 сентября, около 12 часов дня на 76 километре автодороги «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов» произошла авария. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области.
41-летний водитель, управляя «Ладой Грантой», ехал со стороны Тарусы в Калугу. Он не пропустил женщину, которая ехала на автомобиле «Ниссан Кашкай» по главной дороге.
Пострадали оба водителя. Их госпитализировали.
Кому нужна эта гигантомания??? Это в какую копеечку влетело? В Черносвитино остановка вросла в землю, вся ржавая и в дырах, металл пальцем можно проткнуть! Заменить - денег нет, ждите. Зато покрасили. Как говорят: "Покрасить и выбросить". Нет детской площадки, нет магазина. На детскую площадку денег нет, магазина нет, так как предприниматели не идут. Так за те деньги, что потратили на такой флагшток, можно было и детскую площадку сделать, и магазин небольшой построить и сдавать в аренду предпринимателям. Да лучше бы эти деньги ребятам на войну отправили. Кстати, Черносвитино по прямой от ул. Кирова всего в семи километрах, а живём, как в дремучей деревне, где-нибудь в тайге....