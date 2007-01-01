В Калужской области столкнулись «Лада» и «Ниссан»

Пострадали два человека.

В пятницу, 9 сентября, около 12 часов дня на 76 километре автодороги «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов» произошла авария. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области.

41-летний водитель, управляя «Ладой Грантой», ехал со стороны Тарусы в Калугу. Он не пропустил женщину, которая ехала на автомобиле «Ниссан Кашкай» по главной дороге.

Пострадали оба водителя. Их госпитализировали.