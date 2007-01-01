В Калуге "Хендай" насмерть сбил пешехода

В среду, 7 августа, в 21:25 на 16 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» произошла авария со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

По предварительным данным, 32-летний водитель, управляя автомобилем "Хендай Солярис", ехал в сторону Калуги из Москвы. Под колеса его машины попал мужчина, который стоял на проезжей части. Точные обстоятельства происшествия уточняются.

Сотрудники Госавтоинспекции Калужской области напомнили, что в темное время суток пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами вне населенных пунктов. За их отсутствие предусмотрен штраф в размере 500 рублей.