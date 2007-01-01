В Калужской области легковая машина столкнулась с большегрузом

ДТП произошло в Малоярославецком районе на трассе М-3 «Украина» в четверг, 8 августа.

Сообщение об аварии поступило в дежурные службы около шести часов утра. На 121-м километре трассы М-3 столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Ман».

На место ДТП выехали сотрудники пожарно-спасательной службы МЧС, патруль ГИБДД и экипаж Скорой помощи – всего 9 человек и три единицы техники.

В столкновении пострадал один человек, ему оказана необходимая помощь.