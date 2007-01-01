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Происшествия

В Калужской области легковая машина столкнулась с большегрузом

ДТП произошло в Малоярославецком районе на трассе М-3 «Украина» в четверг, 8 августа.
Михаил Тырин
08:30 сегодня
0 671
ГУ МЧС России по Калужской области
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Сообщение об аварии поступило в дежурные службы около шести часов утра. На 121-м километре трассы М-3 столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Ман».

На место ДТП выехали сотрудники пожарно-спасательной службы МЧС, патруль ГИБДД и экипаж Скорой помощи – всего 9 человек и три единицы техники.

В столкновении пострадал один человек, ему оказана необходимая помощь.

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Лента комментариев
komyagin

[АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ зайдите в Википедию, что-ли. Или на пересдачу экзаменов. Или копировать с правками научитесь. Даже не знаю .... 2024-1949 =75. Ну или скромнее подписывайтесь под комментарием о правящем архиерее. ](https://www.kp40.ru/user/ext11959)

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