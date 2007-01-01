+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области пропали двое мужчин
Происшествия

В Калужской области пропали двое мужчин

Последний раз их видели 29 июля.
Софья Фирсова
18:36 сегодня
0 469
Читайте KP40.RU:

Анатолий Борисов и Павел Борисов пропали в деревне Мстихино. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». Анатолию 36 лет. Его рост 164 сантиметра, он худощавого телосложения, у него черные волосы и карие глаза. На нем была желто-зеленая камуфлированная куртка, черная футболка, черные брюки и коричневые кроссовки. Павлу Борисову 28 лет. Его рост 175 сантиметров, он худощавого телосложения. У мужчины черные волосы и карие глаза. Павел был одет в зелено-коричневую куртку, футболку, коричнево-зеленые брюки и зеленые кроссовки. Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавших, обратитесь по телефону: 8 800 700 54 52 или 112.

Новости по тегу
лизаалерт
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
25%
25%
50%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Владимир Ивкин

Проблема даже не в количестве багов, а в том, что мы помахали ручкой тем, кто делал новый сайт и вернули старых проверенных разработчиков, которые вынуждены разгребать незнакомый код и править.

...
Общество
Калужский портал KP40 полностью обновился впервые за 10 лет
15:25 сегодня
40 11556
ajax

Печально... Но не понял, какая связь между чемпионом и Калугой? И ещё. Я бы написал: "Он побеждал на Играх 1956, 1960 и 1964 годов"

...
Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион, тесно связанный с Калугой
14:37 сегодня
1 976
harier

Годы идут, Сергей Петров не меняется. Стиль изложения как был "убогий колхоз", так и остался ))

...
Криминал
В Калуге за похищения людей осудили банду вымогателей
14:08 сегодня
1 1128
mrTJohn

АИ-92 на калужских заправках составила 49 рублей 14 копеек

...
Авто и транспорт
Бензин в Калужской области подорожал почти на 3%
10:04 сегодня
2 790
дядя саша 1

Жаль что не все учили арифметику в школе

...
Авто и транспорт
Бензин в Калужской области подорожал почти на 3%
09:23 сегодня
2 790
Viktor Smirnov

Почему нет новости по КТФ, самой крупной в РФ, 03.08 её прикрыл спецназ ФСБ. Конфисковано контра факта на 800млн руб. Хозяева армяне. Шапша молчит.😡

...
Авто и транспорт
Дорожные камеры зафиксировали за неделю 84 790 нарушений
23:38 05.08
1 581
ILR

Наверное багов настолько много, что исправлять не успевают... Может "лето-отпуска" - не до этого.

...
Общество
Калужский портал KP40 полностью обновился впервые за 10 лет
19:21 05.08
40 11556
ILR

Как только начинаешь читать заголовок, то первая мысль - "отправят на СВО"...😲

...
Общество
Укравшего космонавтика Таю калужанина отправят на обязательные работы
19:12 05.08
1 979
ajax

Автор, или с чьих слов вы писали заметку, неужели не заметили в зале баскетбольные фермы с кольцами, разметку на паркете? Почему обошли поклонников оранжевого мяча?

...
Спорт
В Людиново благоустроили новый спортивный комплекс
17:49 05.08
1 655
Елисей Цуканов

согласен,красиво,не обычно.Пару прям похожи,как будто сфотографировали через фильтр какой то😀

...
Статьи, аналитика, репортажи
Жизнь хрущевок. Калужанка Саша Леонова рисует добрые картинки
17:26 05.08
5 2472
Афиша
Музыка нас связала: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6ImxuV3NrbEwwRGtUanFkUGErTEFRbEE9PSIsInZhbHVlIjoiQVpqUE8vR3BxVnB4Zjd6MCsvZ25vNXQzNDNJY0dzWFBEWE15V3NTUll2K29tZlovL09jOGZxOFRXUG14cGJGN2hZeWc1bzJDS2IwZHdZSkxBc3YxcGRnV1U0RG5EdGRTc1BSeGJPaDhObVNBb250RlZSNHo4SWZVdXh1UVpLV2FLRitUZ1l2NmdTcDVsSnZWWHU2TVVDV0xQVWk0cGNLeEhTakxsV0JzQWtSQVhTQkk1c3hwdEcrNjdMbGtMbXZvWUcvRlg2VEl2eG9UOXhvZW55K2hkSXVUVDJ3MU5mNStLR013V0RXSkZGbTlPejI2dE9IOWkrUjRBYmpVNkJFRnlpb0RvZEZQcWFyT2ZDUTZtNm9lWlkxa0Jwd3Z1RFlVeWo5bHdDU1dJUGsxSGNBRGxOeWgxUGlZenh3M0dqZ2FSanJrcHhqc2h0d1M2VG40L0hTRW9tV0hpVEVvamVxYjl3Nnk3Wng4czdQaUxRd1pLemt2TjVOWUFZNXRZZkNQOCtFenorMTVNUG9JYkxrUnhwa2VaSjNoU3NmK0xuTHdqaGZBQ1ZtWnBDZ1BnYUNDS1VNZWVWNXZJZXhCWGFmUDdScGxjRmdya0pLcnR5TzN4RWEvQ1NMd0lRYzE3aW1OOC94N0IyYmxkUi9xM1B4bkhacVM3Z21SM3JrbnZ6Zk1QbVBUVWNwMDVqeFFRMXVtYzRiK1lkYVByT2hnYWd4d3ZpNnQ2eVJ0R2Q3S24zL1JGbVdIeGtlWnVFNEFjajZFL2RVZzA1R1VuclZnWEJqbkRRK3lGQ21FZGRMRTU4by84VjJGSUtEOGFZMEl3YmVLcmp0Q3FCeVRYc2RKT05GQiIsIm1hYyI6Ijg3OGNiNjcyN2E4ZmM4YjBlOWMzY2Y3ZGJkNjU5NjBlMzQyZTM4NTQ5NTJmZmIwMDQzMzYzYWE2Yzc3MjYxNjQiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImtwZGRwODgvd081YUNRSmczOWNMV1E9PSIsInZhbHVlIjoiYXVIaWIxTjFCMTZwR2p6TEM1SEdJVDdYUEo4S1M4T2YzanByU3NmcFN5YWtPSzBRZ2tCeXRBZzYzaDlCejE1T3FOVytMUGxlVG5HRVJQYTMzaEJTcjBVWk4wWDlqaytlbUQ3R3h3MW5pMTd6eWNJRDRKQkNMS21HV2J2YUl2U3A4RFh1U1lYK3FWTnpzS1QxMlR4cGNvK0xZZ0h5djdJcXZ1SUdUQ3MvNmVrRE5KR0d0RFRMRlZjc0RRMjRyRWVYMDh2U3lNTkQ4TFpSTUpYREpjaXN5a3N5SVl0Q3QvOHdxRGFMUzZWekJLTEdNWWxYVFBUb2dmc1J1KzQydk9iNHJaTGxLbGo0SlV0ajU0dlRxOGF2WXJpSWs1NjRNbkYrY3JQVHRXaWpxR2dqK3NRNTVMMHVuT2pQVUpBVXkxNThIWmZPbzFDY1Y5TVhTWE5vQS83MEpDZVkvNjMrRytSTHFnWkRVaDhlRTZ2Skd1bjY3UXlHWHpkR3hYWVg3NUIzSzAzV1F2bzFHREJWQlZ4Rzk1S2szWkVEdlp2bm1Wa3V1Nk9RR0MrSjJRTTgwR24rdWpzMzR0MENZamsxaVVsMiIsIm1hYyI6ImQ0ZGFmZWY3NDFlNGM3NWExZjhiZGUyNWYwNTAxN2NlZGM3MDIzYTk4ZDEzODBlNjVmNDVjMTdiMmVkNDcwMDkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+