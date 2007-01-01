В Калужской области пропали двое мужчин

Последний раз их видели 29 июля.

Анатолий Борисов и Павел Борисов пропали в деревне Мстихино. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». Анатолию 36 лет. Его рост 164 сантиметра, он худощавого телосложения, у него черные волосы и карие глаза. На нем была желто-зеленая камуфлированная куртка, черная футболка, черные брюки и коричневые кроссовки. Павлу Борисову 28 лет. Его рост 175 сантиметров, он худощавого телосложения. У мужчины черные волосы и карие глаза. Павел был одет в зелено-коричневую куртку, футболку, коричнево-зеленые брюки и зеленые кроссовки. Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавших, обратитесь по телефону: 8 800 700 54 52 или 112.