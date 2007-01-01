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Происшествия

Ручную гранату Дегтярева нашли на пляже в Калужской области

Софья Фирсова
18:07 сегодня
0 371
Читайте KP40.RU:

О находке сообщили в пресс-службе МЧС по Калужской области.

Гранату обнаружили на берегу Оки в Тарусе.

Боеприпас обезвредили.

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Лента комментариев
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Проблема даже не в количестве багов, а в том, что мы помахали ручкой тем, кто делал новый сайт и вернули старых проверенных разработчиков, которые вынуждены разгребать незнакомый код и править.

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Почему нет новости по КТФ, самой крупной в РФ, 03.08 её прикрыл спецназ ФСБ. Конфисковано контра факта на 800млн руб. Хозяева армяне. Шапша молчит.😡

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Как только начинаешь читать заголовок, то первая мысль - "отправят на СВО"...😲

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