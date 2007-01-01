В Калужской области разбился водитель "Шевроле"

Во вторник, 6 августа, на 34 километре автодороги "Верея-Медынь" в 12:00 произошла авария со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области.

74-летний мужчина, управляя автомобилем "Шевроле Клан", ехал из Медыни в сторону Вереи. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и автомобиль унесло в кювет. После этого машина перевернулась.

Пенсионер погиб. Точные обстоятельства происшествия уточняются.