В Калуге 10-летний ребенок на велосипеде попал под колеса машины

Мальчик пересекал проезжую часть и не спешился.

В субботу, 3 августа, в 13:26 на улице Московской около дома №197 произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе полиции по Калужской области.

Судя по предварительным данным, 29-летний мужчина на "CHERY TIGGO8 PRO" поворачивал на улицу Билибина и сбил 10-летнего мальчика на велосипеде. Ребенок не спешился и пересекал улицу Билибина по ходу движения автомобиля.

Мальчика госпитализировали. Тяжесть его травм уточняется.