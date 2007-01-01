В Калуге 10-летний ребенок на велосипеде попал под колеса машины
В субботу, 3 августа, в 13:26 на улице Московской около дома №197 произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе полиции по Калужской области.
Судя по предварительным данным, 29-летний мужчина на "CHERY TIGGO8 PRO" поворачивал на улицу Билибина и сбил 10-летнего мальчика на велосипеде. Ребенок не спешился и пересекал улицу Билибина по ходу движения автомобиля.
Мальчика госпитализировали. Тяжесть его травм уточняется.
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